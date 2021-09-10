Представлены электровелосипеды BMW со скоростью до 60 км/ч и запасом хода до 300 км

BMW представила два своих концептуальных электровелосипеда, которые получили названия BMW i Vision AMBY и Motorrad Vision AMBY. Электровелосипед BMW i Vision с педалями оснащён аккумуляторной батареей ёмкостью 2000 Вт•ч и имеет запас хода 300 км.
Motorrad Vision, лишённый педалей, будет иметь подставку для ног, как у традиционного мотоцикла. Два концептуальных электровелосипеда имеют три уровня скорости, которые будут адаптированы для разных типов дорог. Первое ограничение скорости составляет 25 км/ч для велосипедных дорожек, также есть вариант 45 км/ч для городских дорог. За пределами города максимальная скорость составляет 60 км/ч.
Фото: BMW
Причём скорость будет регулироваться автоматически по геозонам. Это означает, что такие велосипеды не будут выходить за установленные скоростные режимы в городах, поэтому не будут опасными для пешеходов и других участников дорожного движения.
Дополнительной функцией безопасности в этих велосипедах служит радар, который будет предупреждать водителя с помощью визуальных и звуковых подсказок, когда транспортное средство приближается к велосипеду сзади.
Фото: BMW
Эти концептуальные велосипеды должны лечь в основу новых моделей, которые могут быть представлены в ближайшее время.
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