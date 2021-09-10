0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 11 0

Представлены электровелосипеды BMW со скоростью до 60 км/ч и запасом хода до 300 км

Представлены электровелосипеды BMW со скоростью до 60 км/ч и запасом хода до 300 км

BMW представила два своих концептуальных электровелосипеда, которые получили названия BMW i Vision AMBY и Motorrad Vision AMBY. Электровелосипед BMW i Vision с педалями оснащён аккумуляторной батареей ёмкостью 2000 Вт•ч и имеет запас хода 300 км.

Motorrad Vision, лишённый педалей, будет иметь подставку для ног, как у традиционного мотоцикла. Два концептуальных электровелосипеда имеют три уровня скорости, которые будут адаптированы для разных типов дорог. Первое ограничение скорости составляет 25 км/ч для велосипедных дорожек, также есть вариант 45 км/ч для городских дорог. За пределами города максимальная скорость составляет 60 км/ч.


Фото: BMW

Причём скорость будет регулироваться автоматически по геозонам. Это означает, что такие велосипеды не будут выходить за установленные скоростные режимы в городах, поэтому не будут опасными для пешеходов и других участников дорожного движения.

Дополнительной функцией безопасности в этих велосипедах служит радар, который будет предупреждать водителя с помощью визуальных и звуковых подсказок, когда транспортное средство приближается к велосипеду сзади.


Фото: BMW

Эти концептуальные велосипеды должны лечь в основу новых моделей, которые могут быть представлены в ближайшее время.

По материалам iXBT.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.