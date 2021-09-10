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Спорткар Lotus Emira получил трековую версию GT4

Спорткар Lotus Emira получил трековую версию GT4

Новую версию среднемоторного купе сделали на 145 килограммов легче дорожной модели, заменили коробку передач на секвентальную xTrac и добавили большое антикрыло сзади. И это еще не все изменения.

Покупателям дорожной версии Lotus Emira будет предоставлен выбор между 3,5-литровым V6 от Toyota и 2-литровым турбомотором от Mercedes-AMG, тогда как Emira GT4 будет доступна исключительно с тойотовским мотором.

Машине с индексом GT4 положен 3,5-литровый V6 с приводным нагнетателем Harrop TVS 1900. Он производит те же 400 лошадиных сил, что и агрегат дорожной модели, но сочетается с шестискоростной секвентальной коробкой передач xTrac и дифференциалом повышенного трения.


Фото: Lotus

Новыми для Emira GT4 станут кузов из композита, тормоза Alcon и ABS Bosch Motorsport. Подвески спереди и сзади – на двойных рычагах, с койловерами Öhlins и стабилизаторами поперечной устойчивости, каркас безопасности, шеститочечные ремни безопасности, система пожаротушения и 96-литровый топливный бак омологированные FIA. При при этом версия GT4 на 145 килограммов легче обычной Emira.


Фото: Lotus

Для сезона 2022 года британский автопроизводитель планирует выпустить ограниченное количество Emira GT4, а в 2023 году увеличит объем производства, если на спорткар будет спрос. Физический дебют трекового спорткара состоится до конца этого года на собственной трассе фирмы в английском Хетеле. Тогда же должна быть раскрыта и цена Lotus Emira GT4.

По материалам Телеканал 24
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