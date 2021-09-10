Спорткар Lotus Emira получил трековую версию GT4

Новую версию среднемоторного купе сделали на 145 килограммов легче дорожной модели, заменили коробку передач на секвентальную xTrac и добавили большое антикрыло сзади. И это еще не все изменения.
Покупателям дорожной версии Lotus Emira будет предоставлен выбор между 3,5-литровым V6 от Toyota и 2-литровым турбомотором от Mercedes-AMG, тогда как Emira GT4 будет доступна исключительно с тойотовским мотором.
Машине с индексом GT4 положен 3,5-литровый V6 с приводным нагнетателем Harrop TVS 1900. Он производит те же 400 лошадиных сил, что и агрегат дорожной модели, но сочетается с шестискоростной секвентальной коробкой передач xTrac и дифференциалом повышенного трения.
Фото: Lotus
Новыми для Emira GT4 станут кузов из композита, тормоза Alcon и ABS Bosch Motorsport. Подвески спереди и сзади – на двойных рычагах, с койловерами Öhlins и стабилизаторами поперечной устойчивости, каркас безопасности, шеститочечные ремни безопасности, система пожаротушения и 96-литровый топливный бак омологированные FIA. При при этом версия GT4 на 145 килограммов легче обычной Emira.
Фото: Lotus
Для сезона 2022 года британский автопроизводитель планирует выпустить ограниченное количество Emira GT4, а в 2023 году увеличит объем производства, если на спорткар будет спрос. Физический дебют трекового спорткара состоится до конца этого года на собственной трассе фирмы в английском Хетеле. Тогда же должна быть раскрыта и цена Lotus Emira GT4.
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