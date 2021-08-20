В Украине могут появиться новые номера для автомобилей

На на сайте Офиса президента размещена петиция с предложением о введении специальных номерных знаков для автомобилей, имеющих историческую ценность, передает newsyou.info.
Автор петиции отметил, что, к примеру, в Польше и Германии исторические авто вынесены в отдельный класс. Речь идет о машинах старше 30 лет, имеющих оригинальную комплектацию и приличное техническое состояние. Таким машинам выдают специальные номерные знаки.
В частности, в петиции предлагается внести изменения в ДСТУ 4278:2019 и ввести в обращение новый тип знаков вида АА **** Н.
АА – буквосочетание, которое обозначает административно-территориальную принадлежность;
Н – символ, характеризующий автомобиль как исторический.
Также предлагается выделить цифры и буквы красным цветом на белом фоне.
Самый дорогой автомобильный номер в мире был продан в ОАЭ. Его стоимость составляет более 14 млн долларов. В Великобритании кто-то купил номерной знак с надписью «О 10» за 128 тысяч фунтов, что составляет почти 4 771 785 гривен.
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