Как проверить легальность своего трудоустройства — Гоструда

С 1 июля Гоструда начало проверки по выявлению неоформленных работников. В результате всех этих мероприятий за 2021 год получили почти 96,7 тыс. новых официально трудоустроенных.
О правах работников и как проверить легальность своего трудоустройства рассказал в интервью Минфину и.о. главы Гоструда Виталий Сажиенко.
В первую очередь при трудоустройстве необходимо обращать внимание на документальное оформление трудовых отношений.
Работник должен обязательно предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, идентификационный код, сведения о трудовой деятельности, а также написать заявление о приеме на работу. После этого работодатель издает приказ о приеме сотрудника на работу, с которым работника должны ознакомить под подпись.
Если что-то происходит не так, это дает основания для сомнения. Выяснить этот вопрос можно, обратившись в Пенсионный фонд с запросом о наличии сообщения о принятии на работу. Если такое сообщение отсутствует, работодатель не оформил должным образом трудовые отношения.
Если проверка своего статуса в Пенсионном фонде дала отрицательный результат или есть другие нарушения, кому о них рассказать?
Если работник считает, что его трудовые права нарушаются, он может обратиться в Гоструда или ее территориальные органы. Это можно сделать письменно, в электронном виде, на личном приеме или позвонив на правительственную «горячую» линию. Такое обращение будет основанием для проведения инспекционного посещения.
Совет незадекларированным сотрудникам: если вы знаете, что работаете неофициально — обращайтесь, когда вы еще работаете. После того, как вы потеряете эту работу, доказать факт ее выполнения будет гораздо сложнее.
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