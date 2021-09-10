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Госстат зафиксировал дефляцию впервые с начала года

Госстат зафиксировал дефляцию впервые с начала года

Потребительские цены в августе 2021 года, если сравнивать с предыдущим месяцем, снизились на 0,2% после роста на 0,1% в июле, на 0,2% в июне, 1,3% — в мае, 0,7% — в апреле, 1,7% — в марте, 1% — в феврале и 1,3% — в январе. Об этом сообщает Госстат.

В годовом измерении, против августа 2020 года, инфляция сохраняется на уровне 10,2%, как и месяцем ранее.

«С начала 2021 года цены выросли на 6,2%», — говорится в сообщении ведомства.

При этом базовая инфляция с начала года осталась на уровне 4,2%, в том числе в августе базовые цены не изменились.

Что подешевело. На потребительском рынке в августе цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки снизились на 0,7%. Больше всего (на 18,3% и 5%) подешевели овощи и фрукты.

На 1-0,2% снизились цены на подсолнечное масло, макаронные изделия, рис, сыры.

Одежда и обувь подешевели на 3%, в том числе обувь — на 3,7%, одежда — на 2,5%.

Что подорожало. На 18% подорожали яйца, на 3,6−0,3% выросли цены на сахар, мясо и мясопродукты, молоко, сметану, хлеб, масло, кисломолочную продукцию, рыбу и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц повысились на 0,4%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,6% Госстат объясняет повышением цен на содержание и ремонт жилья на 2,3%, природный газ — на 2,1%, канализацию — на 0,9%, водоснабжение — на 0,7%.

Цены на транспорт выросли на 0,8% в первую очередь из-за подорожания транспортных услуг на 1,9%, топлива и масел – на 1,6%.

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По материалам Минфин.com.ua
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