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Получите турбо-бабки в MyCredit — выиграйте 500 000 грн

Популярный финтех-сервис MyCredit, где можно получить деньги на карту любого банка за 5 минут, в рамках грандиозной акции к пятилетию разыгрывает полмиллиона гривен. Розыгрыш состоится 1 ноября 2021 года на официальном YouTube-канале сервиса. Счастливого обладателя 500 000 грн определят в прямом эфире путем жеребьевки.

Чтобы принять участие в акции MyCredit Turbo-Babki, с 14 сентября по 1 ноября 2021 года оформите и погасите займ, накопите от 50 баллов и обменяйте их на лотерейный билет. Каждый билет дает гарантированное право на участие в розыгрыше 500 000 гривен. Больше билетов — больше шансов на успех!

Что касается баллов, то постоянным клиентам MyCredit их автоматически начислили за все дни активного пользования сервисом. А новичков, которые в акционный период оформят первый займ под 0,01%, ждет приятный сюрприз — 20 welcome-баллов. Таким образом, шанс выиграть полмиллиона гривен есть у каждого. Кроме того, среди самых активных участников дополнительно разыграют электросамокаты Xiaomi Mi Electric и смартфоны Xiaomi Mi 9.

В акции MyCredit Turbo-Babki прозрачная система подсчета. Клиенты сервиса могут в любое время узнать доступное количество баллов и свое место в рейтинге, перейдя в личный кабинет. Рейтинг участников на странице акции обновляется раз в 24 часа, позволяя постоянно отслеживать шансы на выигрыш.

Напомним, MyCredit — популярный финтех-сервис, где можно получить до 18 000 грн на карту любого банка за 5 минут. За пять лет работы MyCredit трижды удостаивался награды «Лучший сервис онлайн-кредитования» по версии PaySpace Magazine, неоднократно возглавлял «ТОП-5 лучших МФО Украины» по версии Finance.ua, завоевал призовые места во всеукраинском конкурсе контакт-центров DzWinner (номинации «Проект года», «Лучшая команда контроля качества»). В 2019 сервис привлек $3 млн инвестиций от финансовой группы «ТАС» и был масштабирован под бренчем Oncredit во Вьетнам, а в 2020 запустился на Шри-Ланке.

По материалам Mycredit
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