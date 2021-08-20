За что сотрудника могут уволить без его согласия: список причин

Трудовое законодательство Украины предусматривает случаи, когда работодатель может уволить сотрудника без его согласия. Таких ситуаций не много, и в большинстве своем увольнение может последовать за серьезным проступком работника.
Например, уволить могут за прогулы, долгое отсутствие на рабочем месте, употребление алкоголя и наркотиков. В то же время причиной потери работы может стать и длительная болезнь.
Список причин, по которым работника могут лишить работы. Они указаны в ст. 40 Кодекса законов о труде:
Кстати, если вы все еще не подписаны на телеграм-канал Finance.ua, рекомендуем это сделать прямо сейчас. Всего пару кликов, и самые важные новости для ваших кошельков всегда будут в вашем любимом мессенджере.
Работников, которые потеряли трудоспособность из-за травмы на производстве или профессионального заболевания, нельзя уволить, пока они не выздоровеют, или им не присвоят группу инвалидности.
Еще по трем причинам могут уволить, если не удается перевести сотрудника на другую работу (или он сам отказывается переводиться):
Уволить человека нельзя, пока он находится на больничном или в оплачиваемом отпуске. Исключением в таком случае является только ликвидация предприятия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
При получении посылок из-за границы нужно будет указывать ИНН и паспортные данные — законопроектВчера, 11:05 - 2244 18
Суд разрешил строить многоэтажки в селахВчера, 10:15 - 1181 8
В Минэкономики назвали причины роста цен на продукты в УкраинеВчера, 17:00 - 487 6
Рекордное повышение спотовых цен на газ связано с ограничением «Газпромом» поставок в Европу - ВитренкоВчера, 16:45 - 396 6
Советник председателя Офиса Президента посоветовал не ждать госпенсии и откладывать 4% зарплатыВчера, 12:21 - 626 5
При получении посылок из-за границы нужно будет указывать ИНН и паспортные данные — законопроектВчера, 11:05 - 2244 18
Черногория изменила условия въезда в странуВчера, 16:17 - 2056
«Фамилия отправителя денег отображается» - Гороховский отреагировал на сообщение клиенткиВчера, 16:10 - 1558
В Дании придумали, как заставить мигрантов работатьВчера, 15:44 - 1008
Какие машины подпадают под льготы при растаможкеВчера, 19:00 - 838
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 512 3
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1737
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 1017
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2889 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 4318 7