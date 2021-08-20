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За что сотрудника могут уволить без его согласия: список причин

За что сотрудника могут уволить без его согласия: список причин

Трудовое законодательство Украины предусматривает случаи, когда работодатель может уволить сотрудника без его согласия. Таких ситуаций не много, и в большинстве своем увольнение может последовать за серьезным проступком работника.

Например, уволить могут за прогулы, долгое отсутствие на рабочем месте, употребление алкоголя и наркотиков. В то же время причиной потери работы может стать и длительная болезнь.

Список причин, по которым работника могут лишить работы. Они указаны в ст. 40 Кодекса законов о труде:

  • человек систематически не выполняет обязанности, которые перечислены в трудовом договоре и в правилах трудового распорядка предприятия. При этом уволить могут только тех, кто уже получал дисциплинарные или административные взыскания за такой проступок;
  • у работника есть прогулы. Прогулом считается отсутствие на работе больше 3 часов в течение рабочего дня (если нет уважительных причин);
  • заболевший сотрудник не появляется на работе дольше 4 месяцев. Этот повод для увольнения не касается тех, кто находится в отпуске по беременности и родам. Еще одно исключение – болезни, для которых в Украине установлен более длительный срок сохранения рабочего места;
  • сотрудник появился на работе в состоянии опьянения. Речь идет как об алкоголе, так и о наркотиках и других токсических веществах;
  • работника уличили в кражах собственности предприятия. Вину в таком случае должен доказать суд или другой уполномоченный орган;
  • сотрудник не смог получить допуск к государственной тайне, а его работа требует такого доступа;
  • собственником предприятия является физлицо, которое призвали в армию или мобилизовали во время действия особого периода.

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Работников, которые потеряли трудоспособность из-за травмы на производстве или профессионального заболевания, нельзя уволить, пока они не выздоровеют, или им не присвоят группу инвалидности.

Еще по трем причинам могут уволить, если не удается перевести сотрудника на другую работу (или он сам отказывается переводиться):

  • предприятие ликвидируется, реорганизуется или обанкротилось. В таком случае возможны массовые сокращения;
  • работник не соответствует занимаемой должности. Речь может иди как о квалификации, так и о состоянии здоровья, если оно мешает выполнять прямые обязанности;
  • на место работы вернулся другой сотрудник, который раньше находился на этой должности (например, из декрета).

Уволить человека нельзя, пока он находится на больничном или в оплачиваемом отпуске. Исключением в таком случае является только ликвидация предприятия.

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По материалам Обозреватель
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