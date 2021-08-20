Готовы ли украинцы пересесть на электрокары (инфографика)

Как показало исследование, 68,4% опрошенных хотели бы стать владельцем электрокара. При этом только у 6,8% респондентов электрокар уже есть.
Об этом свидетельствует опрос портала ain.ua.
Выбирая электрокар, большинство респондентов в первую очередь смотрят на запас хода и оценивают репутацию компании-производителя на рынке.
Какие автомобили выбирают? Среди тех, кто уже приобрел электрокар, больше всего обладателей Nissan Leaf. На втором месте – Tesla.
А те, кто только планирует покупку в будущем, чаще всего рассматривают Tesla, называя электрокары компании самыми технологичными и безопасными. Согласно опросу, наиболее востребованные – Tesla Model 3 и Tesla Model S. Интересно, что второе место разделили Nissan Leaf и Audi e-tron. А третье досталось BMW i3.
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Опрошенные читатели также интересуются Hyundai IONIQ, Chevrolet Volt, Porsche Taycan, Nissan Ariya и другими.
45,5% опрошенных отметили, что заставить задуматься о покупке электрокара их может экономия на топливе. При этом 28,4% в первую очередь подумают о пользе для окружающей среды. Респонденты также готовы отказаться от ДВС, если найдут электромобиль, в котором сочетается цена и удобство.
Противники электрокаров. В это же время 24,8% оказались против авто с электродвигателем.
Респонденты, которые против электрокаров, главной причиной этому называют необходимость постоянно его заряжать. Кроме того, водителей останавливает малоразвитая инфраструктура под электрокары – маленькое количество зарядных станций, а также преобладание медленных зарядок.
Прогнозы. Несмотря на то, что электромобили в Украине составляют менее 1% автомобильного рынка, 75,8% опрошенных читателей верят, что они полностью заменят ДВС в будущем.
Напомним, некоторые автопроизводители уже заявили о прекращении производства машин на ДВС в ближайшие 5-10 лет. Среди них: Mercedes-Benz, Honda, Volvo, Jaguar Land Rover и другие.
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