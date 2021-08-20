Билл Гейтс стал владельцем сети отелей Four Seasons

Инвестиционный фонд Cascade Investment, который руководит капиталом основателя Microsoft Билла Гейтса, стал владельцем контрольного пакета акций сети отелей Four Seasons. Продать половину своей доли миллиардеру согласилась компания Kingdom Holding саудовского принца аль-Валид ибн Талаля, передает The Wall Street Journal.

Сумма сделки составила $2,21 млрд, благодаря ей Four Seasons получила оценку $10 млрд. После закрытия сделки Cascade Investment будет принадлежать 71,25% сети, у Kingdom Holding останется доля 23,75%, еще 5% акций сохранит основатель и председатель совета директоров Four Seasons Исадор Шарп.

Гендиректор сети Джон Дэвисон заявил, что после перехода контрольного пакета акций компании Билла Гейтса Four Seasons «усилит приверженность новым технологиям, а также будет уделять больше внимания сохранению окружающей среды, социокультурному разнообразию и другим вопросам, волнующим молодых путешественников.

«Мы хотим сохранить наш исторический бренд, но также развивать его для следующего поколения потребителей», – отметил он.

По словам главы Kingdom Holding Сармада Зока, компания вела переговоры о продаже своей доли в Four Seasons уже несколько лет. За это время ему поступали предложения от множества потенциальных покупателей – от китайских страховых компаний до европейских групп, специализирующихся на предметах роскоши, однако фирма ждала подходящего инвестора, рассказал Зок.

Международная сеть отелей Four Seasons была основана в 1960 году в Канаде. Сегодня в собственности компании находится 121 отель и 46 объектов жилой недвижимости в 47 странах мира. Four Seasons также ведет работу еще над 50 незавершенными проектами.