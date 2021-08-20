В Минэкономики назвали причины роста цен на продукты в Украине

Finance.ua как портал, который заботится об экономии в ваших кошельках, узнал, почему растут цены. Так, по информации Министерства экономики Украины, начиная с июля этого года на внутреннем рынке фиксируется снижение цен и замедление темпов их роста на большинство пищевых продуктов.

Согласно данным Госстата, в августе против июля этого года подешевели овощи борщевого набора (от 4,5% на капусту и до 40,8% на морковь), пшено – на 2,4%, масло подсолнечное – 2%, крупа овсяная – на 1,5%, крупы гречневые – на 1,3%, мука пшеничная, птица – до 1%. Также нормализовалась цена на сахар.

Причины роста. Рост цен на отечественном продовольственном рынке, который наблюдался в первой половине этого года, вызвали факторы как внутреннего, так и внешнего характера, которые начали формироваться еще в 2020 году.

Прежде всего это крупнейшее за последнее десятилетие падение производства в отечественном аграрном секторе, которое составило более 10%. Вследствие неблагоприятных погодных условий аграрии недобрали 12,2% урожая пшеницы, 14,9% – семена подсолнечника, 10,3% – сахарной свеклы. В результате себестоимость производства продукции повысилась и сельхозтоваропроизводители подняли цены на сырье, что привело к стремительному росту потребительских цен на сахар и масло.

Удельным фактором роста стало увеличение затратности производства в связи с высоким ценовым давлением со стороны рынка энергоносителей. В частности, по данным Всемирного банка средняя цена на природный газ на европейском рынке за август повысилась на 23,8 %, в годовом исчислении – в 5,4 раза.

Зеркальная ситуация происходила на мировых аграрных рынках в сезоне 2020-2021 годов: уменьшение предложения сельскохозяйственной продукции из-за неурожая, протекционистская политика отдельных стран в отношении национальных рынков, рост спроса на сельскохозяйственные товары со стороны Китая.

Справка Finance.ua:

как заявил министр финансов Сергей Марченко, в следующем году минимальную зарплату в Украине увеличат до 7700 грн. «Мы рассчитываем, что в 2022 году увеличим минимальную зарплату до 7700 гривен. Хочу подчеркнуть, что оставили фискальное пространство. Речь идет о нераспределенных расходах. Они составляют от 50 до 100 миллиардов гривен», — заявил он.

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