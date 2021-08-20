Межбанк: начнется ли осенний постепенный разворот курса

Пятница традиционно снизит активность клиентов на валютном рынке, но это не значит, что все будет тихо и спокойно.

Основной вопрос для всех участников рынка все тот же – начнется ли осенний постепенный разворот курса в сторону роста котировок или все же пойдет дальнейшее укрепление позиций гривны, что не является стандартной ситуацией для валютного межбанка в этот период времени.

С одной стороны, экспортеры продолжают “заливать” рынок валютой от продажи с/х продукции и металла. С другой, уже чуть сбавляют обороты металлурги (у них происходит коррекция цен на руду и на металл) и увеличивают свои покупки поставщики энергоносителей (растут мировые цены на нефть и газ, а также впереди отопительный сезон). Активизировались и другие крупные покупатели: продавцы автомобилей, электроники и большие розничные сети. Увеличился спрос на валюту и со стороны населения.

Нацбанку постоянно приходится присутствовать на валютном рынке с интервенциями для сглаживания курсовых колебаний и перекосов спроса и предложения. Причем, НБУ выходит на торги не только для покупки/продажи доллара, а еще и для указания рынку “приемлемого” для него уровня котировок на межбанке.

В те же дни, когда Нацбанка нет на рынке, начинается разброд и шатание по курсовому тренду с полной зависимостью курса от действий отдельных крупных игроков и спекулянтов. Это не самый лучший вариант для страны, так как в этом случае все торговцы товарами и услугами закладывают в свои ценники максимальный курс, что только усиливает инфляционные процессы в Украине. Поэтому тактика, поведение и ценники Нацбанка в конечном итоге уже становятся важными не только для самого валютного рынка, но и для всех экономических процессов в стране.

Сегодня продолжится не только текущее противостояние интересов крупных игроков на межбанке, но и дальнейшая коррекция поведения части игроков в связи с повышением учетной ставки Нацбанка до 8,5% годовых. На это реагируют как нерезиденты, так и местные торговцы ОВГЗ.

По нашему прогнозу, объем операций на торгах 10 сентября составит до $120-160 млн при заключении до 450-560 сделок. Как и все дни этой недели, Нацбанку придется выходить на межбанк с соответствующими интервенциями и его ценники снова будут главным ориентиром для всех участников торгов.

Курсы межбанка, по расчетам Finance.ua, в пятницу будут в пределах: доллар — коридор 26,60-26,80 грн, евро — коридор 31,35-31,70 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,60-26,95 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 15-20 коп, а в кассах банков до 20-25 коп.

Евро: в банках коридор от 31,30 до 31,85 грн при спреде до 20-25 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 31,35 до 31,75 грн при спреде в пределах 20 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,67 / 26,69

евро – 31,51 / 31,53

Курсы валют на Межбанке

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