Межбанк: начнется ли осенний постепенный разворот курса

Пятница традиционно снизит активность клиентов на валютном рынке, но это не значит, что все будет тихо и спокойно.
Основной вопрос для всех участников рынка все тот же – начнется ли осенний постепенный разворот курса в сторону роста котировок или все же пойдет дальнейшее укрепление позиций гривны, что не является стандартной ситуацией для валютного межбанка в этот период времени.
С одной стороны, экспортеры продолжают “заливать” рынок валютой от продажи с/х продукции и металла. С другой, уже чуть сбавляют обороты металлурги (у них происходит коррекция цен на руду и на металл) и увеличивают свои покупки поставщики энергоносителей (растут мировые цены на нефть и газ, а также впереди отопительный сезон). Активизировались и другие крупные покупатели: продавцы автомобилей, электроники и большие розничные сети. Увеличился спрос на валюту и со стороны населения.
Нацбанку постоянно приходится присутствовать на валютном рынке с интервенциями для сглаживания курсовых колебаний и перекосов спроса и предложения. Причем, НБУ выходит на торги не только для покупки/продажи доллара, а еще и для указания рынку “приемлемого” для него уровня котировок на межбанке.
В те же дни, когда Нацбанка нет на рынке, начинается разброд и шатание по курсовому тренду с полной зависимостью курса от действий отдельных крупных игроков и спекулянтов. Это не самый лучший вариант для страны, так как в этом случае все торговцы товарами и услугами закладывают в свои ценники максимальный курс, что только усиливает инфляционные процессы в Украине. Поэтому тактика, поведение и ценники Нацбанка в конечном итоге уже становятся важными не только для самого валютного рынка, но и для всех экономических процессов в стране.
Сегодня продолжится не только текущее противостояние интересов крупных игроков на межбанке, но и дальнейшая коррекция поведения части игроков в связи с повышением учетной ставки Нацбанка до 8,5% годовых. На это реагируют как нерезиденты, так и местные торговцы ОВГЗ.
По нашему прогнозу, объем операций на торгах 10 сентября составит до $120-160 млн при заключении до 450-560 сделок. Как и все дни этой недели, Нацбанку придется выходить на межбанк с соответствующими интервенциями и его ценники снова будут главным ориентиром для всех участников торгов.
Курсы межбанка, по расчетам Finance.ua, в пятницу будут в пределах: доллар — коридор 26,60-26,80 грн, евро — коридор 31,35-31,70 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,67 / 26,69
евро – 31,51 / 31,53
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