США отреагировали на отставку членов наблюдательного совета «Нафтогаза»

Госдеп США обеспокоен кризисом управления в «Нафтогазе» на фоне отставки независимых членов наблюдательного совета, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом в руководстве Нафтогаза, включая отставку 8 сентября независимых членов наблюдательного совета Нафтогаза… Поскольку российская агрессия и оккупация продолжаются, нашему стратегическому партнеру Украине не нужно ставить под вопрос ее приверженность корпоративному управлению. Мы приветствуем активное участие украинского правительства в позитивном решении этого вопроса», — заявил Нед Прайс.
Напомним, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с поста главы НАК «Нафтогаз Украины». Главой компании назначили Юрия Витренко. Основанием для смены руководства стали убытки в работе компании по итогу 2020 года в размере 19 миллиардов гривен.
Наблюдательный совет был против такого назначения, но правительство обошло норму, устранив членов совета. В то же время, после назначения Витренко, всех бывших членов наблюдательного совета восстановили на срок до 6 месяцев.
Независимые участники этого органа возмутились такими действиями Кабмина и заявили об отставке, но правительству удалось уладить конфликт обещаниями конкурса на главу НАК.
Международные партнеры Украины раскритиковали кадровые решения в руководстве «Нафтогаза».
7 сентября председатель наблюдательного совета НАК Клэр Споттисвуд, а также его члены Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден подали в отставку. Решение связано с новым витком конфликта из-за того, что компанию возглавляет Юрий Витренко и наблюдательный совет не может принять решение о его увольнении.
Независимые члены наблюдательного совета «Нафтогаза» впоследствии объяснили, что решили подать в отставку из-за несогласия с деятельностью главы НАК Юрия Витренко. Их просили повременить с этим и не портить встречу с Байденом.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада увеличила сумму переводов, не подлежащих финмониторингуВчера, 14:00 - 7467 11
Вступление Украины в ЕС: в Европарламенте ответили на заявление президенты ЭстонииВчера, 15:43 - 1508 8
Самые прибыльные и самые убыточные банки в первом полугодииПозавчера, 17:00 - 2600 7
На президентский университет Зеленского выделили первые 70 миллионов гривенВчера, 10:44 - 388 7
Учителям пообещали 60 тысяч гривен - кто получитВчера, 15:33 - 1407 5
Рада увеличила сумму переводов, не подлежащих финмониторингуВчера, 14:00 - 7467 11
Обновили правила въезда в ТурциюВчера, 15:00 - 4455
Нацбанк повысил учетную ставкуВчера, 14:20 - 1592
Вступление Украины в ЕС: в Европарламенте ответили на заявление президенты ЭстонииВчера, 15:43 - 1508 8
Учителям пообещали 60 тысяч гривен - кто получитВчера, 15:33 - 1407 5
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 481 3
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1715
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 1000
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2847 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 4264 7