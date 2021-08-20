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США отреагировали на отставку членов наблюдательного совета «Нафтогаза»

США отреагировали на отставку членов наблюдательного совета «Нафтогаза»

Госдеп США обеспокоен кризисом управления в «Нафтогазе» на фоне отставки независимых членов наблюдательного совета, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом в руководстве Нафтогаза, включая отставку 8 сентября независимых членов наблюдательного совета Нафтогаза… Поскольку российская агрессия и оккупация продолжаются, нашему стратегическому партнеру Украине не нужно ставить под вопрос ее приверженность корпоративному управлению. Мы приветствуем активное участие украинского правительства в позитивном решении этого вопроса», — заявил Нед Прайс.

Напомним, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с поста главы НАК «Нафтогаз Украины». Главой компании назначили Юрия Витренко. Основанием для смены руководства стали убытки в работе компании по итогу 2020 года в размере 19 миллиардов гривен.

Наблюдательный совет был против такого назначения, но правительство обошло норму, устранив членов совета. В то же время, после назначения Витренко, всех бывших членов наблюдательного совета восстановили на срок до 6 месяцев.

Независимые участники этого органа возмутились такими действиями Кабмина и заявили об отставке, но правительству удалось уладить конфликт обещаниями конкурса на главу НАК.

Международные партнеры Украины раскритиковали кадровые решения в руководстве «Нафтогаза».

7 сентября председатель наблюдательного совета НАК Клэр Споттисвуд, а также его члены Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден подали в отставку. Решение связано с новым витком конфликта из-за того, что компанию возглавляет Юрий Витренко и наблюдательный совет не может принять решение о его увольнении.

Независимые члены наблюдательного совета «Нафтогаза» впоследствии объяснили, что решили подать в отставку из-за несогласия с деятельностью главы НАК Юрия Витренко. Их просили повременить с этим и не портить встречу с Байденом.

По материалам ua.news
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