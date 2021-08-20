«Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока-2»

Российский газовый монополист «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северный поток-2». Работы завершены 10 сентября.
Об этом сообщается в Telegram-канале «Газпрома».
«На утреннем оперативном совещании в ПАО „Газпром“ председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 МСК строительство газопровода „Северный поток-2“ полностью завершено», — говорится в сообщении.
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