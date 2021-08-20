«Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока-2»

Российский газовый монополист «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северный поток-2». Работы завершены 10 сентября.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

«На утреннем оперативном совещании в ПАО „Газпром“ председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 МСК строительство газопровода „Северный поток-2“ полностью завершено», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

начало поставок газа по магистрали «Северный поток-2» ожидается с 1 октября;

Европейская Комиссия заявляет о своей готовности провести консультации, запрошенные Киевом ввиду дальнейшей реализации проекта «Северный поток-2», который угрожает безопасности Украины;