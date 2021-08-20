Bosch может открыть завод в Украине

«Роберт БОШ ЛТД» рассматривает возможность открыть в Украине мощности по производству электроинструментов.
Об этом шла речь во время встречи первого вице-премьер-министра — министра экономики Алексея Любченко с уполномоченным представителем и президентом группы Bosch в Украине, России, Республике Беларусь, Центральной Азии, Монголии и на Кавказе Штеффеном Хоффманном.
«Украина для нас — интересный и важный регион для инвестирования. Имеем серьезные намерения организовать здесь мощности по производству электроинструмента. Сейчас в процессе исследования локация для производства, анализ близости рынков сбыта, квалифицированной рабочей силы и организационные вопросы», — отметил во время встречи Хоффманн.
Любченко поинформировал представителей «Роберт БОШ ЛТД» о преференциях, которые правительство подготовило для инвесторов, которые будут развивать бизнес в Украине.
«У нас полностью готов законодательный пакет для поддержки стратегических инвесторов, так называемые инвестняни. Условия — инвестиции свыше 20 млн евро, создание более 80 рабочих мест, зарплата выше средней в регионе. Вместо этого мы предлагаем очень привлекательные условия — налоговые льготы, таможенные преференции при ввозе оборудования и многое другое.
Также на днях Верховная Рада поддержала проект закона об индустриальных парках, которым также предусмотрены многочисленные стимулы для инвесторов. Правительство Украины осуществляет последовательную и прагматичную политику для поддержки инвесторов", — сообщил Любченко.
Также в ходе встречи стороны обсудили важные для Украины направления развития экономики в сферах декарбонизации, зеленой энергетики, накопительной энергии.
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