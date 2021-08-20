Государство изменило механизм поддержки агропроизводителей, – Лещенко

В этом году государство закладывает 4,5 млрд гривен на поддержку малых и средних агропроизводителей.

Об изменении подходов к поддержке отрасли министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко рассказал в интервью изданию «Гордон», сообщает «ПроАгро Групп».

«Раньше огромные дотации получали именно агрохолдинги. Теперь мы поставили ограничение — до 60 млн грн в одни руки, в том числе с учетом связанных лиц. Дело в том, что в холдинги собраны сотни юридических лиц, кумулятивно они получали от государства миллиарды гривен поддержки. Мы это изменили и сделали так, чтобы малые и средние производители не имели прямого контакта с чиновниками. Подал документы — получил компенсацию кредитной ставки, купил отечественного производства технику — получил компенсацию. То есть не нужно стоять в очередях. Параллельно мы запускаем IT-решение — ДАР. И мы 4,5 млрд. гривен вкладываем в поддержку именно малых и средних агропроизводителей», — рассказал Роман Лещенко.

«Второе – мы отрезали доступ агрохолдингам к массовой скупке земли, когда зафиксировали, что иностранцы смогут покупать землю только в случае, если на всеукраинском референдуме за это проголосует народ. Агрохолдинги в основной массе своей работают через иностранные компании, и конечными бенефициарами являются нерезиденты Украины», — добавил министр.

В-третьих, как подчеркнул министр, государство предоставило финансовые инструменты для выкупа земли малым и средним производителям.

«Фактически около 0,5% ВВП страны идет на поддержку аграриев, и наша задача — поддерживать именно тех товаропроизводителей, которые работают на земле», — резюмировал Роман Лещенко.