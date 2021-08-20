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С 10 сентября в Украине заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД (список)

С 10 сентября в Украине заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД (список)

С 10 сентября на украинских дорогах заработали еще 20 приборов системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).

Finance.ua узнал, где именно находятся камеры. Со слов заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, они заработали в пяти городах и одной области. На автомобильных дорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы с помощью приборов фото- и видеофиксации правонарушений будет контролироваться соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Местонахождение приборов:

Полтавская область (3 прибора контроля “КАСКАД”)

  • на 324 км+515 автодороги М-03 направление направления прибора г. Полтава (ограничение скорости 90 км/ч)
  • на 319 км+374 автодороги М-03 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 30 км+459 автодороги М-22 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Кременчуг (2 прибора контроля “КАСКАД”)

  • ул. Андрея Ковалева, 17, направление прибора ул. Казацкая (ограничение скорости 50 км/ч)
  • просп. Свободы, 69-А направление прибора ул. Родимцева (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Николаев (2 прибора контроля “КАСКАД”)

  • просп. Героев Украины, 9-Т, направление прибора ул. Пушкинской (ограничение скорости 50 км/ч)
  • просп. Богоявленский, 140, направление прибора в направлении ул. 295-й Стрелковой Дивизии (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Полтава (3 прибора контроля “КАСКАД”)

  • ул. Великотырновская, 19, направление прибора ул. Ивана Мазепы (ограничение скорости 50 км/ч)
  • ул. Героев АТО, 31, направление прибора ул. Цветочная (ограничение скорости 50 км/ч)
  • ул. Маршала Бирюзова, 35/14, направление прибора ул. Квитки Цисык (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Харьков (6 приборов контроля “КАСКАД”)

  • просп. Науки, 60-А, направление прибора ул. Новгородская (ограничение скорости 50 км/ч)
  • просп. Науки, 7-в, направление прибора ул. Бакулина (ограничение скорости 50 км/ч)
  • просп. Московский, 86-А, направление прибора ул. Никитина (ограничение скорости 50 км/ч)
  • просп. Льва Ландау, 27, направление прибора ул. Маршала Федоренко (ограничение скорости 50 км/ч)
  • ул. Полтавский Шлях, 79, направление прибора ул. Семинарская (ограничение скорости 50 км/ч)
  • Белгородское шоссе, 1, направление прибора ул. Коммуны (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Черновцы (4 прибора контроля “КАСКАД”)

  • Старожучковский Путь, направление прибора ул. Белорусская (ограничение скорости 50 км/ч)
  • Старожучковский Путь, направление прибора ул. Староконстантиновская (ограничение скорости 50 км/ч)
  • ул. Винниченко, 116, направление прибора ул. Степная (ограничение скорости 50 км/ч)
  • ул. Винниченко, 97, направление прибора ул. Жасминная (ограничение скорости 50 км/ч)

Общее количество камер, автоматически фиксирующих правонарушения в сфере БДД, будет равно 138.
С картой размещения комплексов вы можете ознакомиться на сайте МВД

Справка Finance.ua:

  • напомним, с 27 августа на автомобильных дорогах Полтавской, Львовской, Волынской и Киевской областей, а также в городах Запорожье, Мелитополь и Кривой Рог заработали приборы фиксации правонарушений, которые контролируют соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.
По материалам Finance.UA
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