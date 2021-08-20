С 10 сентября в Украине заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД (список)

С 10 сентября на украинских дорогах заработали еще 20 приборов системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Finance.ua узнал, где именно находятся камеры. Со слов заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, они заработали в пяти городах и одной области. На автомобильных дорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы с помощью приборов фото- и видеофиксации правонарушений будет контролироваться соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.
Местонахождение приборов:
Полтавская область (3 прибора контроля “КАСКАД”)
г. Кременчуг (2 прибора контроля “КАСКАД”)
г. Николаев (2 прибора контроля “КАСКАД”)
г. Полтава (3 прибора контроля “КАСКАД”)
г. Харьков (6 приборов контроля “КАСКАД”)
г. Черновцы (4 прибора контроля “КАСКАД”)
Общее количество камер, автоматически фиксирующих правонарушения в сфере БДД, будет равно 138.
С картой размещения комплексов вы можете ознакомиться на сайте МВД
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