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«Земельные» схемы на 150 миллионов: Госбюро расследований разоблачило должностных лиц КГГА

«Земельные» схемы на 150 миллионов: Госбюро расследований разоблачило должностных лиц КГГА

Следователи Государственного бюро расследований раскрыли факты злоупотребления служебным положением должностными лицами КГГА при передаче в пользование частному обществу земельных участков и помещения коммунальной собственности в центре столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

«Установлено, что должностные лица Киевской городской администрации передали недвижимость, расположенную на улицах Крещатик и Михаила Грушевского, по заниженной стоимости и без проведения аукциона. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 млн гривен», — говорится в сообщении.

В ГБР утверждают, что чиновники КГГА провели эту сделку под предлогом внесения изменений в инвестиционный договор, нарушив требования программы социально-экономического и культурного развития города Киева, в результате чего нанесен материальный ущерб территориальной общине столицы.

Отмечается, что сотрудники ГБР провели одновременные обыски в помещениях Департамента экономики и инвестиций и Департамента земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации, а также коммунального предприятия «Киевское инвестиционное агентство».

Проверяется причастность к сделке депутатов Киевского городского совета.

Ведутся следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по статье 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение — ГБР.

По материалам Укринформ
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