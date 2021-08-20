0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 114 0

Суд разрешил строить многоэтажки в селах

Суд разрешил строить многоэтажки в селах

Общественная организация «КУС» выиграла в суде дело об отмене запрета на строительство многоэтажных домов в селах с населением более 1 тысячи человек.

Об этом говорится в постановлении Шестого апелляционного административного суда Киева по результатам рассмотрения решения Окружного админсуда, пишет «Укрправда».

Так, апелляционный суд отклонил жалобу Министерства развития общин и территорий на решение Окружного админсуда о признании противоправным отмены приказа министерства о закреплении в государственных строительных нормах запрета на строительство многоэтажных домов в селах с населением более 1 тыс. человек и кварталах усадебной застройки.

«Со 2 сентября решение вступило в законную силу и соответствующие нормы ГСН больше не действуют. Это открывает окно возможностей для застройщиков в пригороде столицы», — сообщил старший партнер юридической компании TOTUM Юрий Хапко.

Согласно отмененному судом пункту ГСН Б.2.2−12:2019 «Планирование и застройка территорий», максимальная допустимая высота жилой застройки в селах с населением более 1 тыс. человек составляет 12 м (четыре этажа). Размещение многоквартирных (секционных) домов в кварталах усадебной застройки не допускается.

В городах с населением до 50 тысяч запрещается строить здания выше 27 метров (до 9 этажей включительно), с населением 50−100 тысяч — более 48 метров (до 16 этажей включительно).

С иском к министерству об отмене отдельных положений ГСН по высотности застройки обратилась общественная организация «Круг украинских строителей».

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.