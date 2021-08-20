Суд разрешил строить многоэтажки в селах

Общественная организация «КУС» выиграла в суде дело об отмене запрета на строительство многоэтажных домов в селах с населением более 1 тысячи человек.
Об этом говорится в постановлении Шестого апелляционного административного суда Киева по результатам рассмотрения решения Окружного админсуда, пишет «Укрправда».
Так, апелляционный суд отклонил жалобу Министерства развития общин и территорий на решение Окружного админсуда о признании противоправным отмены приказа министерства о закреплении в государственных строительных нормах запрета на строительство многоэтажных домов в селах с населением более 1 тыс. человек и кварталах усадебной застройки.
«Со 2 сентября решение вступило в законную силу и соответствующие нормы ГСН больше не действуют. Это открывает окно возможностей для застройщиков в пригороде столицы», — сообщил старший партнер юридической компании TOTUM Юрий Хапко.
Согласно отмененному судом пункту ГСН Б.2.2−12:2019 «Планирование и застройка территорий», максимальная допустимая высота жилой застройки в селах с населением более 1 тыс. человек составляет 12 м (четыре этажа). Размещение многоквартирных (секционных) домов в кварталах усадебной застройки не допускается.
В городах с населением до 50 тысяч запрещается строить здания выше 27 метров (до 9 этажей включительно), с населением 50−100 тысяч — более 48 метров (до 16 этажей включительно).
С иском к министерству об отмене отдельных положений ГСН по высотности застройки обратилась общественная организация «Круг украинских строителей».
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