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Межбанк: курс доллара продолжает удивлять

Межбанк: курс доллара продолжает удивлять

Четверг, несмотря на опасения дальнейшего роста валютных котировок (в том числе и Finance.ua) — прошел позитивно для гривны. За день доллар подешевел на 7 копеек — с 26,745/26,765 до 26,675/26,695 гривен, а евро — с 31,60/31,63 до 31,52/31,54 гривен. Причем, Нацбанк дважды выходил на рынок, чтобы не дать котировкам просесть еще больше.

Утром на очень небольшой промежуток времени котировки доллара подросли со стартовых 26,745/26,765 до 26,755/26,775 гривен за счет ситуативного превышения спроса над предложением. Но уже ближе к 12:00 ситуация кардинально изменилась.

Продавцов стало гораздо больше, чем покупателей и курс пошел вниз. НБУ вышел на торги в первый раз и достаточно быстро купил «дежурные» $ 5 млн по цене не выше 26,705 гривен. И в 12 часов котировки остановились на отметке 26,715/26,735 гривен за доллар, но после ухода Нацбанка предложение опять стало превышать спрос. Итог — 26,71/26,73 гривен за доллар к обеду.

При этом, регулятор еще до 13 часов вышел во второй раз с ценником выкупа по 26,68 гривен, что на этот момент было ниже рынка. Это не давало курсу особо проседать ниже этого значения, хотя на первом этапе Нацбанку никто ничего не продавал — были покупатели, которые платили больше. Они стали это делать чуть позднее, когда покупателей на рынке уже почти не осталось, а вот продавцов еще хватало.

В 14:00 стало известно, что НБУ поднял учетную ставку до 8,5% годовых и поменяет денежно-кредитную политику в части рефинансирования и процентных свопов для борьбы с инфляционными процессами. Участники торгов начали корректировать свои действия с учетом этой информации.

В итоге, до 15 часов котировки доллара даже кратковременно чуть подросли до 26,725/26,745 гривен, но затем курс начал быстро проседать. К 16 часам доллар упал до 26,675/26,695 гривен и на этой отметке уже оставался до самого конца сессии.

Главные события 9 сентября на валютном рынке:

1) Доллар подешевел на 7 копеек — с утренних 26,745/26,765 гривен до 26,675/26,695 гривен к концу сессии.

2) Нацбанк дважды выходил на межбанк с покупкой доллара. В первый раз купил стандартные $ 5 млн по цене не выше 26,705 гривен и быстро ушел. Во второй раз простоял уже до самого конца активной фазы торгов с покупкой по 26,68 гривен.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,7469 гривен за доллар, а официальный курс на 10 сентября 2021 года установлен на уровне 26,7264 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,72 / 26,74
евро — 31,63 / 31,65

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1816 / 1,1817

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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