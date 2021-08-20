0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 24 0

ПФ сообщил, сколько направил на выплату пенсий (инфографика)

ПФ сообщил, сколько направил на выплату пенсий (инфографика)

9 сентября 2021 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий сентября.

На пенсионные выплаты сегодня направлено 4,0 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 17,4 млрд грн.

Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Напомним, Рада в первом чтении поддержала законопроект о ежегодной индексации пенсий. Он предусматривает ежегодную индексацию пенсий 1 марта.

Справка Finance.ua:

  • средняя пенсия в Украине выросла почти на 25% или 784 гривны с начала 2020 года.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.