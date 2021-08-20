ПФ сообщил, сколько направил на выплату пенсий (инфографика)

9 сентября 2021 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий сентября.

На пенсионные выплаты сегодня направлено 4,0 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 17,4 млрд грн.

Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Напомним, Рада в первом чтении поддержала законопроект о ежегодной индексации пенсий. Он предусматривает ежегодную индексацию пенсий 1 марта.

Справка Finance.ua: