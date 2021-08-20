0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

У Viber появилась надежная защита от мошенников

У Viber появилась надежная защита от мошенников

В Viber появился инструмент, который призван обезопасить пользователей мессенджера в Украине от звонков мошенников. В мессенджер добавлена функция «Защита от лишних звонков», при активации которой вы больше не будете получать уведомления о звонках с номеров, не входящих в ваш список контактов. Об этом пишет tehnofan.

Новая функция доступна в новой версии Viber для всех пользователей с украинскими номерами мобильных телефонов. Чтобы включить ее, откройте раздел «Еще», войдите во вкладку «Настройки», затем выберите «Вызовы и сообщения» и включите тумблер напротив пункта «Защита от лишних звонков». После этого вы перестанете получать видео- и аудиозвонки от неизвестных контактов. Информация об этих звонках будет сохранена только в списке чатов как «Пропущенный вызов» и разделе «Недавние вызовы».

«Защита от лишних звонков» доступна в Viber на Android и iOS, а также в компьютерных версиях мессенджера. У многих конкурентов Viber, в том числе WhatsApp, такой возможности нет, но она давно есть, например в Telegram – там тоже можно настроить приватность так, чтобы вам могли звонить только люди из вашего списка контактов.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.