У Viber появилась надежная защита от мошенников

В Viber появился инструмент, который призван обезопасить пользователей мессенджера в Украине от звонков мошенников. В мессенджер добавлена функция «Защита от лишних звонков», при активации которой вы больше не будете получать уведомления о звонках с номеров, не входящих в ваш список контактов. Об этом пишет tehnofan.

Новая функция доступна в новой версии Viber для всех пользователей с украинскими номерами мобильных телефонов. Чтобы включить ее, откройте раздел «Еще», войдите во вкладку «Настройки», затем выберите «Вызовы и сообщения» и включите тумблер напротив пункта «Защита от лишних звонков». После этого вы перестанете получать видео- и аудиозвонки от неизвестных контактов. Информация об этих звонках будет сохранена только в списке чатов как «Пропущенный вызов» и разделе «Недавние вызовы».

«Защита от лишних звонков» доступна в Viber на Android и iOS, а также в компьютерных версиях мессенджера. У многих конкурентов Viber, в том числе WhatsApp, такой возможности нет, но она давно есть, например в Telegram – там тоже можно настроить приватность так, чтобы вам могли звонить только люди из вашего списка контактов.