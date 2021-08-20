Представлен растягивающийся OLED-дисплей Samsung

Южнокорейская компания Samsung представила дисплей нового типа на мероприятии Global Tech Korea 2021. Речь идёт об OLED-панель, которую можно растягивать, что создаёт новые сценарии использования устройств.

В принципе производители и раньше показывали прототипы растягивающихся экранов, однако тот факт, что Samsung продолжает демонстрировать достижения в этой области, подразумевает, что в будущем такие дисплеи могут выйти на массовый потребительский рынок.

Крупнейший в мире производитель смартфонов даже поделился видеороликом, в котором показывают растягивающуюся 13-дюймовую OLED-панель.

Подобная деформация экрана может добавить ещё одно измерения к двухмерной плоскости дисплея. Насколько практичными окажутся такие экраны для потребительской электроники, пока сложно сказать. Главное, что это не была инновация ради самой инновации, а разработчики придумали интересные сценарии использования технологии, которые могли бы вывести взаимодействие с устройствами на новый уровень.