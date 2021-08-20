0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 26 0

Представлен растягивающийся OLED-дисплей Samsung

Представлен растягивающийся OLED-дисплей Samsung

Южнокорейская компания Samsung представила дисплей нового типа на мероприятии Global Tech Korea 2021. Речь идёт об OLED-панель, которую можно растягивать, что создаёт новые сценарии использования устройств.

В принципе производители и раньше показывали прототипы растягивающихся экранов, однако тот факт, что Samsung продолжает демонстрировать достижения в этой области, подразумевает, что в будущем такие дисплеи могут выйти на массовый потребительский рынок.

Крупнейший в мире производитель смартфонов даже поделился видеороликом, в котором показывают растягивающуюся 13-дюймовую OLED-панель.

Подобная деформация экрана может добавить ещё одно измерения к двухмерной плоскости дисплея. Насколько практичными окажутся такие экраны для потребительской электроники, пока сложно сказать. Главное, что это не была инновация ради самой инновации, а разработчики придумали интересные сценарии использования технологии, которые могли бы вывести взаимодействие с устройствами на новый уровень.

По материалам iXBT.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.