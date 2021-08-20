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Мужчина пытался приобрести автомобиль через интернет и перечислил мошенникам 155 тыс. грн

Мужчина пытался приобрести автомобиль через интернет и перечислил мошенникам 155 тыс. грн

7 сентября в полицию обратился житель Житомирского района с заявлением о мошенничестве. Сейчас в рамках досудебного расследования полицейские устанавливают лиц, причастных к правонарушениям. Вместе с тем правоохранители призывают граждан быть более осмотрительными, заключая сделки покупки и продажи в виртуальном пространстве.

В Житомирское райуправление полиции обратился 54-летний мужчина – житель Глыбочицкой общины. Заявитель рассказал, что неделю назад пытался приобрести через интернет-сайт автомобиль.

Наткнувшись на необходимое объявление, связался с потенциальным продавцом и договорился о покупке, заплатив за нее наперед более 155 тысяч гривен. Однако через некоторое время продавец уже не выходил на связь, а его объявление было неактивно.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ст. 190 (Мошенничество) УК Украины полицейские устанавливают лиц, причастных к указанным злодеяниям. Вместе с тем правоохранители призывают граждан быть осмотрительными в финансовых вопросах.

По материалам internetua.com
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