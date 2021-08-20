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Для граждан Украины открыто границы 133 стран - МИД

Для граждан Украины открыто границы 133 стран - МИД

На сегодня для граждан Украины при различных условиях открыто границы 133 стран мира.

Об этом сказал на брифинге в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«По состоянию на сегодня для граждан Украины при различных условиях открыто границы 133 стран мира. Где необходимо предъявить подтверждающие документы о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19, где достаточно негативных результатов ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген. Но, в принципе, вы можете въехать в 133 страны мира», — сказал Кулеба.

Эта цифра будет продолжать расти, отметил министр. Он отдельно выделил две страны.

«С 9 сентября граждане Украины добавлены к категории лиц, которым разрешен въезд на территорию Республики Польша, в том числе с целью туризма», — отметил Кулеба.

«А в Египте мы поработали с местной властью, поскольку Египет — очень популярное направление среди украинских туристов. И уже с 1 сентября украинские туристы в Египте получили доступ к горячей помощи и туристического сопровождения на украинском языке. Ее номер 196−54», — добавил дипломат.

Напомним, Европейский Союз официально одобрил разрешение на въезд украинских граждан в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки 15 июля.

По материалам УНН
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