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Xiaomi назвала смартфоны с расширенной поддержкой

Xiaomi назвала смартфоны с расширенной поддержкой

Недавно Германия предложила Евросоюзу обязать всех производителей выпускать патчи безопасности и запчасти к устройствам в течение 7 лет. И эта инициатива получила широкий резонанс и вызвала немало споров. Все эти перипетии, похоже, не проходят мимо Xiaomi, которая быстро реагирует на все «модное» и хайповое.

Длительный срок поддержки – одна из таких тем. 9 сентября Xiaomi объявила, что ее будущие смартфоны Xiao Mi 11 T и 11T Pro получат три крупных обновления Android и четыре года будут получать патчи безопасности. Напомним, что дуэт этих доступных флагманов дебютирует 15 сентября. Xiaomi станет третьей компанией после Samsung и OnePlus, кто будет выпускать патчи безопасности для своих устройств в течение 4-х лет.

Xiaomi также изучает возможность предложить расширенную поддержку и для других своих устройств. Хотя маловероятно, что такую привилегию получат доступные гаджеты компании. Четыре года прихода заплаток безопасности более вероятная перспектива для флагманов. И, возможно, для серии Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi Mix 4 могут сделать такое исключение.

По материалам Диалоги
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