Xiaomi назвала смартфоны с расширенной поддержкой

Недавно Германия предложила Евросоюзу обязать всех производителей выпускать патчи безопасности и запчасти к устройствам в течение 7 лет. И эта инициатива получила широкий резонанс и вызвала немало споров. Все эти перипетии, похоже, не проходят мимо Xiaomi, которая быстро реагирует на все «модное» и хайповое.
Длительный срок поддержки – одна из таких тем. 9 сентября Xiaomi объявила, что ее будущие смартфоны Xiao Mi 11 T и 11T Pro получат три крупных обновления Android и четыре года будут получать патчи безопасности. Напомним, что дуэт этих доступных флагманов дебютирует 15 сентября. Xiaomi станет третьей компанией после Samsung и OnePlus, кто будет выпускать патчи безопасности для своих устройств в течение 4-х лет.
Xiaomi также изучает возможность предложить расширенную поддержку и для других своих устройств. Хотя маловероятно, что такую привилегию получат доступные гаджеты компании. Четыре года прихода заплаток безопасности более вероятная перспектива для флагманов. И, возможно, для серии Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi Mix 4 могут сделать такое исключение.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минздрав Украины предлагает дать больше прав вакцинированным при карантинеПозавчера, 19:30 - 1384 12
Рада увеличила сумму переводов, не подлежащих финмониторингуВчера, 14:00 - 5448 9
Вступление Украины в ЕС: в Европарламенте ответили на заявление президенты ЭстонииВчера, 15:43 - 995 6
Самые прибыльные и самые убыточные банки в первом полугодииПозавчера, 17:00 - 2259 6
Минэкономики предлагает идентифицировать интернет-продавцовВчера, 08:00 - 1002 6
Рада увеличила сумму переводов, не подлежащих финмониторингуВчера, 14:00 - 5448 9
Повышение гарантированной суммы вкладов до 600 тыс. грн: у Гетманцева рекомендовали принять законВчера, 09:13 - 3457 2
Обновили правила въезда в ТурциюВчера, 15:00 - 2126
Кабмин изменил правила поставки тепла и горячей водыВчера, 11:05 - 1759 1
Нацбанк повысил учетную ставкуВчера, 14:20 - 1442
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 472 3
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1710
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 992
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2828 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 4242 7