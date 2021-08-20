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Apple рассказала о главных особенностях iOS 15

Apple рассказала о главных особенностях iOS 15

Накануне осенней презентации Apple опубликовала серию тизеров, посвящённых новой версии мобильной ОС. Все они появились в фирменном приложении «Советы».

Уведомление, предлагающее ознакомиться с главными особенностями прошивки, уже получили многие пользователи iPhone.

В числе нововведений iOS 15 компания отметила такие функции, как режим фокусировки для более продуктивной работы, расширенные возможности центра уведомлений, 3D-карты для избранных городов, а также доступ к галереям фотографий, которыми поделились другие пользователи.


Фото: 4pda.to

Кроме того, Apple напомнила, что в iOS 15 появится встроенный переводчик, вызвать который можно будет практически в любых приложениях, и функция организации вкладок в браузере по группам. Пользователей также ждёт обновлённое приложение FaceTime и функция выделения текста на фотографиях.


Фото: 4pda.to

Ранее в ходе презентации WWDC 2021 компания рассказала о десятках нововведений, направленных на оптимизацию операционной системы, а также повышении скорости её работы на большинстве поддерживаемых устройств. Всего же, по оценке разработчиков, операционка получит около 250 новых функций. Ожидается, что до конца сентября 2021 года Apple представит финальную версию операционной системы iOS 15.

Точную дату релиза прошивки компания объявит в ходе презентации iPhone 13, которая состоится 14 сентября.

По материалам 4PDA
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