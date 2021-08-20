Какие документы могут проверять контролирующие органы во время трудовой проверки

Документальной проверкой считается проверка, предметом которой является, в частности, соблюдение работодателем законодательства относительно заключения трудового договора, оформления трудовых отношений с работниками.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Днепропетровской области.
Основания для проверки. Такая проверка проводится на основании:
Налогоплательщик обязан предоставить должностным (служебным) лицам контролирующих органов в полном объеме все документы, принадлежащие или связанные с предметом проверки. Такая обязанность возникает у налогоплательщика после начала проверки.
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Во время проведения фактической проверки в части соблюдения работодателем законодательства относительно заключения трудового договора проверяется наличие надлежащего оформления трудовых отношений, выясняются вопросы относительно ведения учета работы, выполненной работником, учета расходов на оплату труда, сведения об оплате труда работника. Для выяснения факта надлежащего оформления трудовых отношений с работником, который осуществляет трудовую деятельность, могут использоваться документы, удостоверяющие личность, или другие документы, позволяющие ее идентифицировать (должностное удостоверение, удостоверение водителя, санитарная книжка и тому подобное).
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