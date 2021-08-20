Е-больничные: нужно ли для оформления идти на прием к врачу

Finance.ua как портал, заботящийся о вашем здоровье, узнал у Национальной службы здоровья Украины, нужно ли присутствовать у врача, чтобы получить е-больничный.
Для того, чтобы врач оформил электронный листок нетрудоспособности, пациенту нужно лично прийти на прием.
Врач осмотрит пациента, определит, нужно ли направлять его на дополнительные обследования или на консультацию к другим специалистам, или же сам назначит лечение.
Что означает переход на электронные больничные – отныне пациенту не нужно собирать подписи на бумажном бланке и носить их по кабинетам. Обмен информацией происходит автоматически. А пациент тем временем занимается своим лечением. Однако посещать врача для этого обязательно.
Напомним, с момента, когда вы узнали, что ваш лечащий врач сформировал вам медицинское заключение о временной нетрудоспособности, вы должны сообщить любым доступным способом коммуникаций вашему работодателю об этом. Всю необходимую информацию о вашем е-больничном работодатель сможет увидеть в своем электронном кабинете работодателя на портале Пенсионного фонда Украины.
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