Вступление Украины в ЕС: в Европарламенте ответили на заявление президенты Эстонии

Для вступления в Евросоюз Украине не обязательно ждать 20 лет, как заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Депутаты Европарламента — члены неформальной группы друзей Украины выразили поддержку ее европейским стремлениям в письме-ответе на слова Кальюлайд.
«Понятно, что наряду с планированием реформ возникает вопрос: когда? Когда Украина может ожидать полноправного членства в ЕС? Ответ на этот вопрос во многом зависит от страны, которая стремится выбрать лучший для себя график, исходя из темпа и результатов реформ и прогресса», — говорится в документе.
Евродепутаты напомнили, что критерии членства в ЕС остаются неизменными.
«Украине придется полностью реализовать соглашение об ассоциации. Это прежде всего процесс реформ. Это реформы в политической, правовой системе, различных государственных и экономических сферах. Борьба с коррупцией в украинских судах и государственном управлении остается центральной задачей, которую необходимо выполнить. Украина находится на пути реформ. Ее достижения радуют, поэтому мы надеемся на дальнейший прогресс», — добавили в письме.
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