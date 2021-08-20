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Вступление Украины в ЕС: в Европарламенте ответили на заявление президенты Эстонии

Вступление Украины в ЕС: в Европарламенте ответили на заявление президенты Эстонии

Для вступления в Евросоюз Украине не обязательно ждать 20 лет, как заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Депутаты Европарламента — члены неформальной группы друзей Украины выразили поддержку ее европейским стремлениям в письме-ответе на слова Кальюлайд.

«Понятно, что наряду с планированием реформ возникает вопрос: когда? Когда Украина может ожидать полноправного членства в ЕС? Ответ на этот вопрос во многом зависит от страны, которая стремится выбрать лучший для себя график, исходя из темпа и результатов реформ и прогресса», — говорится в документе.

Евродепутаты напомнили, что критерии членства в ЕС остаются неизменными.

«Украине придется полностью реализовать соглашение об ассоциации. Это прежде всего процесс реформ. Это реформы в политической, правовой системе, различных государственных и экономических сферах. Борьба с коррупцией в украинских судах и государственном управлении остается центральной задачей, которую необходимо выполнить. Украина находится на пути реформ. Ее достижения радуют, поэтому мы надеемся на дальнейший прогресс», — добавили в письме.

Справка Finance.ua:

  • ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла, что для получения членства в Евросоюзе Украина имеет «еще 20 лет работы»;
  • также она сообщала, что отговаривает граждан своей страны инвестировать в Украину.
По материалам Европейская правда
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