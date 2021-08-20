В Сети появились первые изображения умных очков от Facebook и Ray-Ban

Инсайдер Эван Бласс (evleaks) опубликовал изображение с финальным дизайном первых «умных» очков Facebook, разработанных в партнерстве с брендом Ray-Ban.
Очки называются Ray-Ban Stories, и не похоже, что логотип Facebook появляется где-то на продукте, кроме коробки.
Главное отличие Ray-Ban Stories — две камеры на краях оправ, а также кнопка на правой дужке, которая может отвечать за их управление. Предлагается три варианта оправы (Wayfarer, Round и Meteor) с тонированными линзами.
Устройство напоминает очки Spectacles, которые производятся компанией Snap Inc., известной по мессенджеру Snapchat. Они тоже оснащаются двумя камерами, подключаются к смартфону и стоят около $ 380.
Фото: theverge.com
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг ранее говорил об очках, что у них «культовый форм-фактор Ray-Ban, и они позволяют делать довольно изящные вещи». Однако у них нет экранов для функционала AR.
Цукерберг сказал, что этот продукт является частью «пути компании к полноценным очкам дополненной реальности в будущем», и в разработке также находятся более продвинутые очки AR. Для будущих поколений очков, вероятно, предназначен нейронный интерфейс, который Facebook демонстрировала в начале года.
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