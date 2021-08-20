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Нацбанк назвал ключевые риски для экономики

Нацбанк назвал ключевые риски для экономики

Ключевыми рисками для экономики являются значительное усиление карантина в Украине и в мире, а также более длительный и существенный, чем предполагалось, инфляционный всплеск в мире.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Распространение новых вариантов коронавируса может привести к очередному усилению карантинных ограничений и ослаблению экономической активности. Направление влияния на инфляцию будет определяться соотношением проинфляционных (из-за нарушения производственных цепей) и дезинфляционных (из-за угнетения совокупного спроса) факторов», — сказано в сообщении.

Более длинный, чем ожидается сейчас, ценовой всплеск на сырьевых рынках и в странах — торговых партнерах будет давить на внутренние цены и угрожать более длительным отклонением инфляции от цели 5%.

Актуальны и другие риски проинфляционного характера, в частности эскалация военного конфликта с Россией и резкое ухудшение условий торговли.

В случае существенного усиления фундаментального инфляционного давления, а также стойкого ухудшения инфляционных ожиданий Национальный банк готов принять дополнительные меры для возвращения инфляции к цели 5%.

Справка Finance.ua:

  • 9 сентября Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых.
По материалам Finance.UA
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