В Киеве провели аудит работы сервиса е-билета: на что жалуются

С момента полного перехода на е-билет в Киеве увеличилось количество жалоб на контролеров. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, решил рассказать, что именно не нравится киевлянам.
Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олег Половинко рассказал о проверке работы сервиса и результатах проведенного аудита.
«Прежде всего количество жалоб пропорционально увеличилось из-за количества пользователей. Количество валидаций е-билетами за „безбумажный“ период 2021 года, по сравнению с прошлым, выросло более чем на 250%», — заявил Олег Половинко.
В 2020-м с 14 июля по сентябрь 2020 года было валидировано 24 млн е-билетов, тогда как за аналогичный период этого года — 65 млн.
На что жалуются. Значительную роль в пользовании играет человеческий фактор: иногда пассажир, когда подносит носитель электронного билета к валидатору, не обращает внимания на сообщения, которые на нем отражаются. То есть валидатор может не принять электронный билет, а пассажир не видит или игнорирует это.
«Кроме того, остаются и „зайцы“, которые пытаются проехать бесплатно. Когда контролеры заходят в салон, они блокируют все валидаторы, а не очень добросовестные пассажиры не могут/не хотят оплатить и утверждают, что система не работает», — подчеркнул Олег Половинко.
Напомним, что в системе отображается точное время использования билета, что делает невозможным манипуляции с ним.
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