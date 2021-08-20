В Киеве провели аудит работы сервиса е-билета: на что жалуются

С момента полного перехода на е-билет в Киеве увеличилось количество жалоб на контролеров. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, решил рассказать, что именно не нравится киевлянам.

Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олег Половинко рассказал о проверке работы сервиса и результатах проведенного аудита.

«Прежде всего количество жалоб пропорционально увеличилось из-за количества пользователей. Количество валидаций е-билетами за „безбумажный“ период 2021 года, по сравнению с прошлым, выросло более чем на 250%», — заявил Олег Половинко.

В 2020-м с 14 июля по сентябрь 2020 года было валидировано 24 млн е-билетов, тогда как за аналогичный период этого года — 65 млн.

На что жалуются. Значительную роль в пользовании играет человеческий фактор: иногда пассажир, когда подносит носитель электронного билета к валидатору, не обращает внимания на сообщения, которые на нем отражаются. То есть валидатор может не принять электронный билет, а пассажир не видит или игнорирует это.

«Кроме того, остаются и „зайцы“, которые пытаются проехать бесплатно. Когда контролеры заходят в салон, они блокируют все валидаторы, а не очень добросовестные пассажиры не могут/не хотят оплатить и утверждают, что система не работает», — подчеркнул Олег Половинко.

Напомним, что в системе отображается точное время использования билета, что делает невозможным манипуляции с ним.

Также К П «Киевпастранс» уже внедряет новые инструкции для контролеров. Например, если пассажир действительно хотел провалидировать билет, но по определенным техническим причинам ему это не удалось. В таком случае контролер сможет позвонить на линию техподдержки и узнать, действительно ли пассажир пытался провалидировать билет.

Справка Finance.ua:

в июне 2021 года Кабинет Министров одобрил и направил в Верховную Раду законопроект о введении в Украине электронного билета, который будет действовать на автомобильном и городском электротранспорте.

уже в сентября этого года можно приобрести единый электронный билет SmartTicket для поездов дальнего следования и метро в Киеве. Билет будет доступен для поездов внутреннего сообщения дальнего следования и городского е-билета в Киеве;

в будущем все виды транспорта — поезда, автобусы, самолеты и общественный транспорт будут связаны единым е-билетом;