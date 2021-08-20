НБУ прекращает проведение операций по долгосрочному рефинансированию и процентному свопу

Национальный банк с начала IV квартала прекращает проведение операций по долгосрочному рефинансированию и процентному свопу.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«С начала IV квартала будет прекращено проведение операций по долгосрочному рефинансированию и процентному свопу. Это решение согласуется с Основными принципами денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу», — сказано в сообщении.

Для чего это необходимо. Национальный банк сворачивает антикризисные монетарные меры с целью усиления эффекта от повышения учетной ставки и сдерживания инфляции.

«Сворачивание антикризисных монетарных мер соответствует направлению монетарной политики Национального банка, направленной на сдерживание инфляции. В то же время это решение не окажет негативного влияния на банковскую систему, учитывая сохранение высокого профицита ликвидности», — отметил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Последний тендер по долгосрочному рефинансированию состоится 10 сентября, а аукцион своп процентной ставки — 29 сентября.

«Прекращение осуществления Национальным банком операций по процентному свопу не означает потерю заинтересованности со стороны регулятора к развитию этого инструмента. Мы готовы и в дальнейшем обсуждать направления совершенствования инфраструктуры сегментов финансового рынка», — дополнил заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий.

Кроме того, Национальный банк продолжил нормализацию операционного дизайна монетарной политики с целью повышения эффективности монетарной трансмиссии. Так, с 1 октября 2021 года срочность операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах сокращена с 90 до 30 дней.