НБУ прекращает проведение операций по долгосрочному рефинансированию и процентному свопу

Национальный банк с начала IV квартала прекращает проведение операций по долгосрочному рефинансированию и процентному свопу.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«С начала IV квартала будет прекращено проведение операций по долгосрочному рефинансированию и процентному свопу. Это решение согласуется с Основными принципами денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу», — сказано в сообщении.
Для чего это необходимо. Национальный банк сворачивает антикризисные монетарные меры с целью усиления эффекта от повышения учетной ставки и сдерживания инфляции.
«Сворачивание антикризисных монетарных мер соответствует направлению монетарной политики Национального банка, направленной на сдерживание инфляции. В то же время это решение не окажет негативного влияния на банковскую систему, учитывая сохранение высокого профицита ликвидности», — отметил глава Национального банка Кирилл Шевченко.
Последний тендер по долгосрочному рефинансированию состоится 10 сентября, а аукцион своп процентной ставки — 29 сентября.
«Прекращение осуществления Национальным банком операций по процентному свопу не означает потерю заинтересованности со стороны регулятора к развитию этого инструмента. Мы готовы и в дальнейшем обсуждать направления совершенствования инфраструктуры сегментов финансового рынка», — дополнил заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий.
Кроме того, Национальный банк продолжил нормализацию операционного дизайна монетарной политики с целью повышения эффективности монетарной трансмиссии. Так, с 1 октября 2021 года срочность операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах сокращена с 90 до 30 дней.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минздрав Украины предлагает дать больше прав вакцинированным при карантинеВчера, 19:30 - 1226 12
Рада увеличила сумму переводов, не подлежащих финмониторингу5 ч. назад - 2889 8
Минэкономики предлагает идентифицировать интернет-продавцов11 ч. назад - 843 6
Вступление Украины в ЕС: в Европарламенте ответили на заявление президенты Эстонии3 ч. назад - 586 5
Самые прибыльные и самые убыточные банки в первом полугодииВчера, 17:00 - 2040 5
Кто может не получить наследствоВчера, 20:01 - 17358
Рада увеличила сумму переводов, не подлежащих финмониторингу5 ч. назад - 2889 8
Повышение гарантированной суммы вкладов до 600 тыс. грн: у Гетманцева рекомендовали принять закон10 ч. назад - 2148 1
Кабмин изменил правила поставки тепла и горячей воды8 ч. назад - 1379 1
Правительство отменяет письменное уведомление о плановых проверкахВчера, 21:02 - 1239
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 464 3
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1696
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 988
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2808 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 4224 7