Из-за чрезмерных расходов правительства Украина теряет 2,7% ВВП ежегодно

Согласно исследованию CASE Украина, низкая способность государства и качество его услуг связаны с чрезмерными государственными расходами, а не с недостаточной уплатой налогов. Экономика Украины ежегодно теряет 2,7 п. п. ВВП из-за превышения расходов бюджета сверх оптимального уровня.
Об этом пишет Ціна держави.
Центр социально-экономических исследований CASE Украина представил результаты исследования «Как чрезмерные государственные расходы сдерживают экономический рост Украины».
Авторы исследования отмечают, что в 2009—2019 годах украинское правительство тратило в среднем 45% ВВП на предоставление государственных услуг, таких как выплата пенсий, оборона, обслуживание внешнего долга, образование и тому подобное.
По соотношению цены и качества украинские государственные услуги одни из худших в мире: остальные страны тратят меньшую долю своего ВВП для предоставления услуг этого уровня.
Недостаточная способность украинского государства не связана с его недофинансированием. Напротив, расчеты CASE Украина определили оптимальное для Украины соотношение расходов к ВВП на уровне 35%.
Превышение этого показателя на 10 процентных пунктов стоит нашей экономике около 2,7% роста в год. Именно столько Украине не хватает, чтобы догнать по уровню жизни Польшу или Словакию в ближайшие 25 лет.
Украинская экономика за последние 4 года растет в среднем на 2,8%. Если предположить, что экономика наших западных соседей и в дальнейшем будет расти в среднем на 4% в год, а украинская экономика — на 3%, украинцы никогда не будут жить лучше центральноевропейцев. Мы лишь сможем достигать того уровня, который эти страны имели 20, 30 или 50 лет назад.
Если наша экономика будет расти на те же 4% в год — мы по крайней мере остановим отставание, но всегда будем на 25 лет позади Польши. Чтобы догнать в экономическом развитии западных соседей в ближайшие 25 лет, украинской экономике нужно расти на 6% в год. Поэтому снижение доли правительственных расходов в ВВП, которые сдерживают экономический рост, должно стать важным критерием оценки будущих реформ.
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