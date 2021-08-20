0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

ФГВФЛ выставит повторно на продажу 19 земельных участков банка «Аркада»

ФГВФЛ выставит повторно на продажу 19 земельных участков банка «Аркада»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу земельные участки банка «Аркада», расположенные в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

ФГВФЛ выставит повторно на продажу земельные участки АО АКБ «Аркада», расположенные в поселке Михайловка-Рубежовка Киево-Святошинского района Киевской области. Открытые электронные аукционы пройдут 16 сентября 2021 года в системе Prozorro.Продажи.

Выставленные на продажу участки площадью от 5,53 га до 10,36 га имеют первоначальную стоимость от 5,02 млн грн до 10,06 млн грн. Торги пройдут по голландской модели аукциона.

Всего будет выставлено на торги отдельными лотами 19 земельных участков общей площадью 159,05 га. Их целевое назначение – ведение личного крестьянского хозяйства. Удобное расположение вблизи большого города и линий коммуникаций, развитая транспортная инфраструктура, а также возможность изменения целевого назначения участков делает их привлекательным объектом инвестирования средств с целью строительства современного жилья.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.