ФГВФЛ выставит повторно на продажу 19 земельных участков банка «Аркада»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу земельные участки банка «Аркада», расположенные в Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
ФГВФЛ выставит повторно на продажу земельные участки АО АКБ «Аркада», расположенные в поселке Михайловка-Рубежовка Киево-Святошинского района Киевской области. Открытые электронные аукционы пройдут 16 сентября 2021 года в системе Prozorro.Продажи.
Выставленные на продажу участки площадью от 5,53 га до 10,36 га имеют первоначальную стоимость от 5,02 млн грн до 10,06 млн грн. Торги пройдут по голландской модели аукциона.
Всего будет выставлено на торги отдельными лотами 19 земельных участков общей площадью 159,05 га. Их целевое назначение – ведение личного крестьянского хозяйства. Удобное расположение вблизи большого города и линий коммуникаций, развитая транспортная инфраструктура, а также возможность изменения целевого назначения участков делает их привлекательным объектом инвестирования средств с целью строительства современного жилья.
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