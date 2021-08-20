Муниципальная няня: что нужно знать родителям (инфографика)

Более двух лет тому назад была введена услуга по уходу за ребенком до трех лет «муниципальная няня». Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, решил рассказать, кто может быть муниципальной няней и как воспользоваться услугой.

Как сообщает Координационный центр по предоставлению правовой помощи, родители, у которых есть дети до трех лет, могут официально нанять на работу няню и получать за это ежемесячную компенсацию.

Размер компенсации. Это размер прожиточного минимума на детей в возрасте до 6 лет, установленного на 1 января соответствующего года (1921 грн по состоянию на 2021 год). В случае ухода за ребенком с инвалидностью, ребенком, больным тяжелыми заболеваниями − в двух размерах прожиточного минимума.

Компенсация услуги «муниципальная няня» предоставляется ее получателям при условии занятости каждого из родителей. Выплаты компенсации производятся в безналичной форме, путем перечисления средств на счет заявителя до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были поданы документы, подтверждающие расходы на услуги няни.

Кто может быть муниципальной няней:

любое физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо, которое предоставляет услугу по уходу за детьми и с которым заключен договор об осуществлении ухода за ребенком до трех лет, кроме государственных и коммунальных учреждений дошкольного образования, родителей и опекунов ребенка.

Между получателем услуги и муниципальной няней заключается письменный договор, который, в частности, должен содержать:

название услуги;

объемы с определением конкретных мероприятий;

информацию о детях, за которыми осуществляется уход;

информацию о лице, осуществляющем уход за такими детьми;

условия и срок предоставления услуги;

стоимость, периодичность оплаты услуги;

ответственность сторон;

местонахождение сторон договора.

В течение месяца после подписания договора родители ребенка должны подать бумажное или электронное заявление о предоставлении компенсации услуги «муниципальная няня» в подразделение социальной защиты населения, а также:

заявление о перечислении средств для компенсации услуги с указанием счета в учреждении банка;

копию договора, заключенного с муниципальной няней;

сведения, подтверждающие расходы на оплату муниципальной услуги няни (чек, расчетная квитанция, выписка с банковского счета) за месяц, в котором подано заявление (в электронной форме указываются сведения, подтверждающие такие расходы);

другие документы, подтверждающие определенные обстоятельства, например, наличие у ребенка инвалидности или тяжелого заболевания.

Кто не может получить компенсацию услуг «муниципальная няня»:

компенсация услуги не назначается родителям, которые являются родителями – воспитателями детских домов семейного типа, приемными родителями, если они получают денежное обеспечение в соответствии с законодательством, получателям услуги «муниципальная няня», которые находятся в отпуске для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Могут ли родственники ребенка (бабушка или дедушка) быть муниципальной няней:

ограничений в данном вопросе нет, бабушка или дедушка могут быть муниципальной няней. Нужно только зарегистрироваться физическим лицом-предпринимателем или учредить юридическое лицо, которое будет предоставлять услугу ухода за детьми до 3-х лет.

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