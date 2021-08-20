Муниципальная няня: что нужно знать родителям (инфографика)

Более двух лет тому назад была введена услуга по уходу за ребенком до трех лет «муниципальная няня». Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, решил рассказать, кто может быть муниципальной няней и как воспользоваться услугой.
Как сообщает Координационный центр по предоставлению правовой помощи, родители, у которых есть дети до трех лет, могут официально нанять на работу няню и получать за это ежемесячную компенсацию.
Размер компенсации. Это размер прожиточного минимума на детей в возрасте до 6 лет, установленного на 1 января соответствующего года (1921 грн по состоянию на 2021 год). В случае ухода за ребенком с инвалидностью, ребенком, больным тяжелыми заболеваниями − в двух размерах прожиточного минимума.
Компенсация услуги «муниципальная няня» предоставляется ее получателям при условии занятости каждого из родителей. Выплаты компенсации производятся в безналичной форме, путем перечисления средств на счет заявителя до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были поданы документы, подтверждающие расходы на услуги няни.
Кто может быть муниципальной няней:
Между получателем услуги и муниципальной няней заключается письменный договор, который, в частности, должен содержать:
В течение месяца после подписания договора родители ребенка должны подать бумажное или электронное заявление о предоставлении компенсации услуги «муниципальная няня» в подразделение социальной защиты населения, а также:
Кто не может получить компенсацию услуг «муниципальная няня»:
Могут ли родственники ребенка (бабушка или дедушка) быть муниципальной няней:
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