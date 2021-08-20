0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 91 0

ТОП-20 самых популярных электромобильных брендов в Украине (таблица)

ТОП-20 самых популярных электромобильных брендов в Украине (таблица)

За последние полгода китайские производители электромобилей JAC и BYD увеличили продажи на 125% и 100% соответственно.

По данным Министерства инфраструктуры Украины, с 1 марта по 1 сентября 2021 года китайская автокомпания JAC Motors реализовала 55 электромобилей, увеличив их количество на украинских дорогах до 100 единиц.

Автомобили обладателя второго места «двадцатки» — китайского бренда BYD — за те же шесть месяцев выбрали 18 украинцев. Столько же электромобилей этого производителя было зарегистрировано в Украине.

Третье и четвертое места заняли немецкие марки Audi и Porsche — 166 и 47 продаж за полгода соответственно. В процентном отношении прирост продаж составил 77, 57% и 61,04%. Как отметила в своем сообщении под инфографикой Мининфраструктуры эксперт по транспортным инновациям при Министерстве Марина Китина, в отличие от китайских электромобилей, Audi и Porsche в основном завозятся официально, таким образом, таким значительным ростом продаж эти далеко недешевые немецкие электромобили обязаны официальным дилерам.

Пятое место украинского рейтинга популярности досталось Peugeot — 16 продаж за шесть месяцев при общем количестве 71 единица и росте продаж на 29,09%. При том что официально электромобили Peugeot в Украине еще не продаются.

Интересно, что сразу за ним стоит американская марка Chevrolet, на счету которой 1594 регистрации, из них — 358 ед. за последние шесть месяцев. Компания Nissan, количество электромобилей которой в Украине на 1 сентября 2021 года достигло 14 357 ед., оказалась на 18 месте, а все потому, что рост продаж составил чуть больше 9%.

Не вошла в первую «десятку» и американская Tesla, которой удалось увеличить продажи на 20,71%, а это только 11 результат. В целом украинский парк электромобилей Tesla насчитывает 4652 единицы, из них 796 было зарегистрировано за последние полгода.

Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги — выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.

Кредитные карты для водителей 🚗

По материалам Autogeek
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.