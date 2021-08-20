ТОП-20 самых популярных электромобильных брендов в Украине (таблица)

За последние полгода китайские производители электромобилей JAC и BYD увеличили продажи на 125% и 100% соответственно.
По данным Министерства инфраструктуры Украины, с 1 марта по 1 сентября 2021 года китайская автокомпания JAC Motors реализовала 55 электромобилей, увеличив их количество на украинских дорогах до 100 единиц.
Автомобили обладателя второго места «двадцатки» — китайского бренда BYD — за те же шесть месяцев выбрали 18 украинцев. Столько же электромобилей этого производителя было зарегистрировано в Украине.
Третье и четвертое места заняли немецкие марки Audi и Porsche — 166 и 47 продаж за полгода соответственно. В процентном отношении прирост продаж составил 77, 57% и 61,04%. Как отметила в своем сообщении под инфографикой Мининфраструктуры эксперт по транспортным инновациям при Министерстве Марина Китина, в отличие от китайских электромобилей, Audi и Porsche в основном завозятся официально, таким образом, таким значительным ростом продаж эти далеко недешевые немецкие электромобили обязаны официальным дилерам.
Пятое место украинского рейтинга популярности досталось Peugeot — 16 продаж за шесть месяцев при общем количестве 71 единица и росте продаж на 29,09%. При том что официально электромобили Peugeot в Украине еще не продаются.
Интересно, что сразу за ним стоит американская марка Chevrolet, на счету которой 1594 регистрации, из них — 358 ед. за последние шесть месяцев. Компания Nissan, количество электромобилей которой в Украине на 1 сентября 2021 года достигло 14 357 ед., оказалась на 18 месте, а все потому, что рост продаж составил чуть больше 9%.
Не вошла в первую «десятку» и американская Tesla, которой удалось увеличить продажи на 20,71%, а это только 11 результат. В целом украинский парк электромобилей Tesla насчитывает 4652 единицы, из них 796 было зарегистрировано за последние полгода.
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