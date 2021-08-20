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«COVID-бизнес» на миллион каждый месяц: СБУ разоблачила схему подделки ПЦР-тестов

«COVID-бизнес» на миллион каждый месяц: СБУ разоблачила схему подделки ПЦР-тестов

Служба безопасности Украины разоблачила очередную схему подделки результатов ПЦР-тестов на Харьковщине. Злоумышленники вносили недостоверную информацию в приложение «Дій вдома».

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Отмечается, что среди клиентов были и те, у кого был положительный результат теста на COVID-19, что могло повлечь распространение пандемии.

Аферу организовали работники одной из частных лабораторий вместе с представителями туристического агентства. Туроператор предлагал «услугу» гражданам, которые планировали выехать за границу или уже вернулись, чтобы не соблюдать требования по самоизоляции.

По оперативным данным спецслужбы, противоправная схема существовала с начала 2020 года. Ежемесячно выдавали около тысячи справок, а стоимость каждой составляла 800 гривен.


Фото: СБУ

Справки выдавали без проведения обследования пациента и забора материалов для исследования. Инфицированный человек мог свободно получить отрицательные результаты тестирования.

В ходе проведенных обысков по местам проживания фигурантов производства и по 10 адресам частных лабораторий правоохранители изъяли фальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, поддельные печати, официальную документацию и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках производства, начатого по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины, ведутся следственные действия для выявления всех причастных лиц.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось совместно с детективами СУ НП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

По материалам Укринформ
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