Стоимость рабочей силы в некоторых отраслях за год выросла на 30-40%

Государственная служба статистики обнародовала индексы стоимости рабочей силы во втором квартале 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость выросла на 13,5%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

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По данным статистического ведомства, больше всего выросла стоимость рабочей силы в сфере «Здравоохранение и предоставление социальной помощи» — на 40,0% и в сфере «Информация и телекоммуникации» — на 29,6%.

В промышленности стоимость рабочей силы выросла на 8,4%, в строительстве — на 10,9%, в торговле — на 9,8%, на транспорте — 2,1%.

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В сфере «Финансовая и страховая деятельность» рост составил 7,1%.

В сфере «Образование» стоимость рабочей силы выросла на 18,5%, в сфере «Профессиональная, научная и техническая деятельность» — 13,8%.

В сфере «Временное размещение и организация питания» стоимость рабочей силы упала на 2,5%.



Таблица: РБК-Украина

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