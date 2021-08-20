Стоимость рабочей силы в некоторых отраслях за год выросла на 30-40%

Государственная служба статистики обнародовала индексы стоимости рабочей силы во втором квартале 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость выросла на 13,5%.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Читайте также: За какие зарплаты готовы работать украинцы: обзор рынка труда
По данным статистического ведомства, больше всего выросла стоимость рабочей силы в сфере «Здравоохранение и предоставление социальной помощи» — на 40,0% и в сфере «Информация и телекоммуникации» — на 29,6%.
В промышленности стоимость рабочей силы выросла на 8,4%, в строительстве — на 10,9%, в торговле — на 9,8%, на транспорте — 2,1%.
Кстати, в нашем телеграм-канале Finance_ukr вы найдете много полезной информации об инвестициях, вкладах и сбережениях. Подписывайтесь и накапливайте больше средств!
В сфере «Финансовая и страховая деятельность» рост составил 7,1%.
В сфере «Образование» стоимость рабочей силы выросла на 18,5%, в сфере «Профессиональная, научная и техническая деятельность» — 13,8%.
В сфере «Временное размещение и организация питания» стоимость рабочей силы упала на 2,5%.
Таблица: РБК-Украина
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
При получении посылок из-за границы нужно будет указывать ИНН и паспортные данные — законопроектВчера, 11:05 - 2172 18
Суд разрешил строить многоэтажки в селахВчера, 10:15 - 1116 7
В Минэкономики назвали причины роста цен на продукты в УкраинеВчера, 17:00 - 461 6
Рекордное повышение спотовых цен на газ связано с ограничением «Газпромом» поставок в Европу - ВитренкоВчера, 16:45 - 373 6
Советник председателя Офиса Президента посоветовал не ждать госпенсии и откладывать 4% зарплатыВчера, 12:21 - 591 5
«Справедливость будет восстановлена»: Лазебная о ежегодной индексации пенсийВчера, 09:00 - 5172
ТОП-12 ИТ-компаний Украины (инфографика)Вчера, 09:30 - 2819
При получении посылок из-за границы нужно будет указывать ИНН и паспортные данные — законопроектВчера, 11:05 - 2172 18
Черногория изменила условия въезда в странуВчера, 16:17 - 2036
«Фамилия отправителя денег отображается» - Гороховский отреагировал на сообщение клиенткиВчера, 16:10 - 1427
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 511 3
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1735
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 1016
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2884 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 4316 7