0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

Стоимость рабочей силы в некоторых отраслях за год выросла на 30-40%

Стоимость рабочей силы в некоторых отраслях за год выросла на 30-40%

Государственная служба статистики обнародовала индексы стоимости рабочей силы во втором квартале 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость выросла на 13,5%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Читайте также: За какие зарплаты готовы работать украинцы: обзор рынка труда

По данным статистического ведомства, больше всего выросла стоимость рабочей силы в сфере «Здравоохранение и предоставление социальной помощи» — на 40,0% и в сфере «Информация и телекоммуникации» — на 29,6%.

В промышленности стоимость рабочей силы выросла на 8,4%, в строительстве — на 10,9%, в торговле — на 9,8%, на транспорте — 2,1%.

Кстати, в нашем телеграм-канале Finance_ukr вы найдете много полезной информации об инвестициях, вкладах и сбережениях. Подписывайтесь и накапливайте больше средств!

В сфере «Финансовая и страховая деятельность» рост составил 7,1%.

В сфере «Образование» стоимость рабочей силы выросла на 18,5%, в сфере «Профессиональная, научная и техническая деятельность» — 13,8%.

В сфере «Временное размещение и организация питания» стоимость рабочей силы упала на 2,5%.


Таблица: РБК-Украина

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.