Сколько стоят квартиры в новостройках под Киевом (инфографика)

Самые маленькие однокомнатные квартиры в жилом комплексе в пригороде Киева стоят свыше 800 тыс. гривен.
Finance.ua как портал, который отслеживает цены на недвижимость, рассказывает, во сколько обойдутся «квадраты» нового жилья в разных населенных пунктах под Киевом.
Стоимость нового жилья зависит от удаленности от столицы. За квадратный метр квартиры в доме, находящемся в 5 км от Киева, в среднем придется отдать 20 300 грн (750 долл. в эквиваленте), отмечают аналитики портала ЛУН. Если расстояние составит от 5 до 10 км до столицы, ценник снизится до 19 800 грн (760 долл.), а от 10 км — до 17 700 грн (660 долл.)
Цены самых маленьких квартир под Киевом:
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Стоимость «квадрата» в новостройках пригорода столицы:
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