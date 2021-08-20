Сколько стоят квартиры в новостройках под Киевом (инфографика)

Самые маленькие однокомнатные квартиры в жилом комплексе в пригороде Киева стоят свыше 800 тыс. гривен.

Finance.ua как портал, который отслеживает цены на недвижимость, рассказывает, во сколько обойдутся «квадраты» нового жилья в разных населенных пунктах под Киевом.

Стоимость нового жилья зависит от удаленности от столицы. За квадратный метр квартиры в доме, находящемся в 5 км от Киева, в среднем придется отдать 20 300 грн (750 долл. в эквиваленте), отмечают аналитики портала ЛУН. Если расстояние составит от 5 до 10 км до столицы, ценник снизится до 19 800 грн (760 долл.), а от 10 км — до 17 700 грн (660 долл.)

Цены самых маленьких квартир под Киевом:

1-комнатная (средняя площадь 38 кв. м) — 897 130 грн;

2-комнатная (59,9 кв. м) — 1 369 600;

3-комнатная (62 кв. м) — 1 860 720.

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Стоимость «квадрата» в новостройках пригорода столицы:

самые дорогие метры оказались в Вишневом (21 900 грн) и Вышгороде (21 600 грн);

стоимость жилья в Петропавловской Борщаговке составляла в августе 21 400 грн;

в городе Ирпень средний ценник был на уровне 20 800 грн, а в Софиевской Борщаговке — 20 400 грн

почти одинаковый ценник имеют метры в Буче (19 100 грн) и Гатном (19 000 грн);

дешевле всего «квадрат» нового жилья обойдется в Броварах (17 700 грн), Святопетровском, Борисполе и Гостомеле (по 17 500 грн).

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