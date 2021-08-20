По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (47,105 млн грн и 66,320 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (65 и 38), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,83-26,84 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 103 активные заявки по доллару на сумму 113,425 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
26,8600 – 20 000
26,8500 – 5 000
26,8200 – 33 333
26,8200 – 888
26,8000 – 30 000
26,8000 – 30 000
26,8000 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,8200 – 30 000
26,8200 – 57 775
26,8200 – 25 000
26,8200 – 45 555
26,8200 – 20 000
26,8200 – 50 000
26,8200 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,8397 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,7850 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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