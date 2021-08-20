Украина - в тройке стран мира по использованию криптоактивов, - советник министра

Верховная Рада приняла законопроект, который будет регулировать создание, выпуск и оборот виртуальных активов. Таким образом Украина показала, что является одной из передовых стран.
Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра цифровой трансформации Максим Демьянюк.
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Как он отметил, вопрос в том, может ли государство создать прозрачные правила игры на этом рынке. Именно по этой причине парламент и принял законопроект.
По словам Демьянюка, криптовалютная индустрия является новой, а потому, возможно, еще неочевидной для большинства и чиновников, и граждан.
«Однако уже через 5−10 лет мы будем пользоваться последствиями тех технологий, которые сейчас пришли с крипторынка. По ведущим аналитическим исследованиям, украинцы входят в тройку стран мира по применению криптоактивов», — подчеркнул советник министра.
Демьянюк добавил, что сейчас команда Министерства цифровой трансформации пытается сделать все, чтобы Украина была полностью интегрированной на криптовалютном рынке, и даже заняли там ведущие позиции.
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