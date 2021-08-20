Польша открылась для украинских туристов: условия

Польша добавила граждан Украины в перечень лиц, которым с 9 сентября разрешен въезд в страну, в том числе с целью туризма.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве.

Читайте также: Израиль открывает границы для туристических групп

“Польша с 9 сентября добавила украинцев в категорию лиц, которым разрешен въезд, в том числе с целью туризма”, – сказал он.

При этом от обязанности прохождения карантина освобождены вакцинированныех от COVID-19 (при наличии англоязычного/польскоязычного документального подтверждения о полном курсе вакцинации зарегистрированной в ЕС вакциной – Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson&Jonson), а также тех, кто переболел COVID-10 и может это документально подтвердить.

Для въезжающих по ПЦР-тесту действует требование 10-дневного карантина.

Срок 10-дневного карантина будет сокращен, в случае наличия отрицательного результата теста на коронавирус, выполненного не ранее 7-дневного периода с момента въезда на территорию Польши.

Это правило касается также детей, пересекающих внешнюю границу ЕС на въезд в Польшу.

В целом, как отметил министр, сейчас для украинцев в той или иной степени открыты 133 страны мира.