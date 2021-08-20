Какие документы нужны, чтобы переоформить лицевой счет

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, решил рассказать, как переоформить лицевой счет в случае покупки новой квартиры или дома.

Как сообщает 104.ua, для переоформления лицевого счета необходимо лично обратиться в центр обслуживания клиентов.

Вам понадобятся следующие документы:

паспорт владельца (совладельцев);

идентификационный код владельца (совладельцев);

документ, подтверждающий право собственности на квартиру, частный дом или пользование ими (договор купли-продажи, обмена, дарения, свидетельство о праве на наследство и прочее);

выписка из государственного реестра;

технический паспорт на имущество;

справка о составе зарегистрированных относительно места, к которому оформляется договор (в случае переселенцев – справка на условное проживание – ЦПАУ , по состоянию на текущий месяц);

, по состоянию на текущий месяц); удостоверение о получении инструктажа по безопасному использованию газа в быту и пользованию газовыми приборами;

паспорт и код совладельцев с их письменным согласием на данное переоформление.

Справка Finance.ua:

субсидию на оплату коммунальных услуг назначают с месяца обращения до конца отопительного сезона. После окончания срока получения субсидии органы соцзащиты осуществляют самостоятельно перерасчет субсидии на следующий период без обращений граждан;

глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что цена на газ для теплокоммунэнерго, который они поставляют для населения, составит 7,4 гривны.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.