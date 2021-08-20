Какие документы нужны, чтобы переоформить лицевой счет

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, решил рассказать, как переоформить лицевой счет в случае покупки новой квартиры или дома.
Как сообщает 104.ua, для переоформления лицевого счета необходимо лично обратиться в центр обслуживания клиентов.
Вам понадобятся следующие документы:
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.
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