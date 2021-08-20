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Какие документы нужны, чтобы переоформить лицевой счет

Какие документы нужны, чтобы переоформить лицевой счет

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, решил рассказать, как переоформить лицевой счет в случае покупки новой квартиры или дома.

Как сообщает 104.ua, для переоформления лицевого счета необходимо лично обратиться в центр обслуживания клиентов.

Вам понадобятся следующие документы:

  • паспорт владельца (совладельцев);
  • идентификационный код владельца (совладельцев);
  • документ, подтверждающий право собственности на квартиру, частный дом или пользование ими (договор купли-продажи, обмена, дарения, свидетельство о праве на наследство и прочее);
  • выписка из государственного реестра;
  • технический паспорт на имущество;
  • справка о составе зарегистрированных относительно места, к которому оформляется договор (в случае переселенцев – справка на условное проживание – ЦПАУ, по состоянию на текущий месяц);
  • удостоверение о получении инструктажа по безопасному использованию газа в быту и пользованию газовыми приборами;
  • паспорт и код совладельцев с их письменным согласием на данное переоформление.

Справка Finance.ua:

  • субсидию на оплату коммунальных услуг назначают с месяца обращения до конца отопительного сезона. После окончания срока получения субсидии органы соцзащиты осуществляют самостоятельно перерасчет субсидии на следующий период без обращений граждан;
  • глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что цена на газ для теплокоммунэнерго, который они поставляют для населения, составит 7,4 гривны.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

По материалам Finance.UA
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