Количество случаев рейдерства после открытия рынка земли не увеличилось, - Минюст

Запуск рынка сельхозземель в целом проходит успешно, и увеличения количества сообщений о случаях рейдерства в реестрах не произошло.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
«Мы все ждали запуска рынка земли, но в то же время у нас были большие опасения относительно этого. Мы не исключали возможности увеличения поступления количества жалоб в течение первых двух месяцев после открытия рынка земли, но этого не произошло. Статистика по обжалованию решений о регистрации прав на объекты недвижимого имущества свидетельствует, что количество жалоб после открытия рынка земли не увеличилось», — сообщил руководитель офиса противодействия рейдерству Виктор Дубовик.
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По его мнению, такого результата удалось достичь за счет очистки системы государственных регистраторов и нотариусов от недобросовестных лиц, совершенствования порядка административного обжалования в сфере государственной регистрации прав и полной защиты государственных реестров от несанкционированных доступов.
«Мы понимаем, что совершенствование технической составляющей государственных реестров — одно из обязательных условий для преодоления рейдерства в государственных реестрах и эффективной защиты имущественных прав граждан и корпоративных прав бизнеса», — сказал Дубовик, отметив, что Минюст продолжает совершенствовать программное обеспечение госреестров в том числе через установление дополнительных технических предохранителей.
В ближайшее время ведомство ожидает принятие Парламентом во втором чтении законопроекта № 3774, который усилит безопасность договоров аренды земли, а именно сделки о расторжении договора аренды земли сельскохозяйственного назначения для юридических лиц предлагается отнести к категории значительных, то есть таких, которые требуют предварительного согласия общего собрания участников. Этим законопроектом также предусмотрено устранение искусственных барьеров для рассмотрения Минюстом жалоб на регистрационные действия по существу и усовершенствования процедуры рассмотрения жалоб.
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