НАЗК нашло нарушения в декларациях нардепа и судьи КСУ на миллионы гривен

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки уголовного правонарушения в декларациях судьи Конституционного суда Александра Касминина, нардепа Александра Куницкого и двух местных депутатов.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, Касминин указал недостоверные данные на 2,4 млн гривен. Декларант не указал сведения о стоимости квартиры общей площадью 150,5 м2.
Нардеп от Слуги народа Куницкий не указал информацию о финансовом обязательстве в размере более 303 тыс. шекелей (около 2,3 млн гривен).
Также уголовные правонарушения нашли в декларации депутата Тернопольского облсовета Аллы Стечишин. Она не указала в декларации сведения о нескольких земельных участках, принадлежащих ее мужу.
Также нарушения нашли в декларации депутата Бориспольского горсовета Александра Цуканова, его недостоверные сведения – 7,2 млн гривен. Среди других активов депутат также не указал земельный участок площадью 990 м2 и финансовые обязательства перед юридическим лицом в размере 208 тысяч долларов (более 5 млн грн).
В НАЗК отметили, что с начала года уже выявили 19 деклараций с признаками уголовного преступления. В целом выявили недостоверные сведения в декларациях чиновников на 343 млн гривен.
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