Когда в Украине заработает автоматический обмен информацией: прогноз Гетманцева

Автоматический обмен информацией (Common Reporting Standard, CRS) о финансовых счетах заработает в Украине после присоединения страны к международному соглашению CRS Multilateral Competent Authority Agreement, а также внесения изменений в Налоговый кодекс и подзаконные акты Минфина.

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью «НВ Бизнес».

Для присоединения к международному соглашению не нужно существенно менять законодательство. Гетманцев надеется, что страна получит договор на подписание уже в этом году. Первый обмен ожидается в 2023 году за 2022 отчетный год.

В то же время, по его словам, необходимо существенно изменить некоторые правила Налогового кодекса. В начале текущего года Глобальный форум проанализировал его в части подачи отчетности по подотчетным счетам и предоставил ряд советов. На данный момент Минфин получает техническую помощь по вопросу разработки требуемых изменений в кодекс.

Гетманцев добавил, что «CRS будет реализован by reference». Т. е. в законодательстве будет прямая ссылка на документ Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Подотчетные финучреждения обязаны применять стандарт и комментарий к нему при проверке финсчетов. В руководстве от Минфина пропишут особенности применения стандарта в нашей стране, учитывая специфику рынка финуслуг и видов финучреждений.

Изменения в Налоговый кодекс и подзаконные акты Минфина, с разработкой которых помогает Глобальный форум, нужно принять до конца текущего года, иначе финучреждения не смогут подать первую отчетность за 2022 год — это чревато переносом на 6 месяцев или год.