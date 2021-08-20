Когда в Украине заработает автоматический обмен информацией: прогноз Гетманцева

Автоматический обмен информацией (Common Reporting Standard, CRS) о финансовых счетах заработает в Украине после присоединения страны к международному соглашению CRS Multilateral Competent Authority Agreement, а также внесения изменений в Налоговый кодекс и подзаконные акты Минфина.
Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью «НВ Бизнес».
Для присоединения к международному соглашению не нужно существенно менять законодательство. Гетманцев надеется, что страна получит договор на подписание уже в этом году. Первый обмен ожидается в 2023 году за 2022 отчетный год.
В то же время, по его словам, необходимо существенно изменить некоторые правила Налогового кодекса. В начале текущего года Глобальный форум проанализировал его в части подачи отчетности по подотчетным счетам и предоставил ряд советов. На данный момент Минфин получает техническую помощь по вопросу разработки требуемых изменений в кодекс.
Гетманцев добавил, что «CRS будет реализован by reference».
Изменения в Налоговый кодекс и подзаконные акты Минфина, с разработкой которых помогает Глобальный форум, нужно принять до конца текущего года, иначе финучреждения не смогут подать первую отчетность за 2022 год — это чревато переносом на 6 месяцев или год.
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