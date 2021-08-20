В Кривом Роге сотрудницы финкомпании на фиктивных кредитах «заработали» более 1 млн грн

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили противоправную деятельность сотрудников финансовой компании, которые оформляли повторные кредиты на клиентов без их ведома и впоследствии присваивали эти деньги.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции, трое жительниц Кривого Рога в возрасте 25-28 лет, которые работали кредитными менеджерами финансовой компании, оформляли повторные кредиты на клиентов финансовой компании, которые ранее пользовались ее услугами и уже находились в базах учреждения.
В дальнейшем, имея доступ к программному комплексу, они загружали личные документы потерпевших и подделывали их подписи на кредитном договоре. Затем вносили договор в базу финансовой компании и получали деньги вместо пострадавших.
От действий сотрудниц финкомпании пострадали 65 человек. Сумма нанесенного ущерба составляет более 1 млн грн.
По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 190 (“Мошенничество”) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт в отношении участников организованной группы направлены в суд.
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