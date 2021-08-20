Межбанк: до каких пределов могут вырасти котировки

Четверг продолжит уже традицию этой недели на валютном рынке и не даст скучать никому: ни клиентам, ни банкам, ни НБУ. Основной вопрос — продолжится ли постепенный разворот курса в сторону роста котировок и насколько активно в этом будет принимать участие Нацбанк. Все последние дни предложение превышало спрос и это играло на укрепление гривны.

Но уже вчера стараниями НБУ с его выкупом валюты по 26,72 гривны, нацвалюта стала дешеветь и котировки доллара пошли вверх. Finance.ua склонен к тому, что начинается коррекция с целью вернуть курс к уровням около 27 гривен в ближайшее время и во многом не за счет объективных факторов, а именно за счет скупки самых дешевых предложений регулятором и таким образом подтягивания котировок вверх. Это мы фактически и наблюдали вчера на межбанке. Данные действия Нацбанка сейчас выгодны крупным экспортерам и они всячески это приветствуют и совместно со спекулянтами пытаются сыграть «на повышение».

Опосредованно на поведение всех сегментов финансового рынка повлияет и сегодняшнее решение Нацбанка по учетной ставке. Наш прогноз о ее повышении до 8,5% годовых Finance.ua оставляет в силе. Инфляция зашкаливает и чиновникам надо на это реагировать хотя бы в пределах анонсированных ранее поднятий учетной до 8,5% годовых, хотя теоретически возможно и более радикальное решение — сразу ее поднять до 9%, чтобы не рубить «хвост по частям», так как постепенное повышение учетной ставки сейчас не особо помогает бороться с ростом цен в стране. Тем более, что частично этот рост носит немонетарный характер и связан с бюджетной и социальной политикой властей.

Повышение учетной ставки повлияет на первичный и вторичный рынки ОВГЗ и на поведение на нем нерезидентов, а значит, и на приток валюты от иностранцев на межбанк.

Кроме этого, вести от ЕЦБ с возможными намеками европейского регулятора по поводу перспектив политики количественного смягчения в еврозоне сулят валютные ралли по паре евро/доллар, на чем будут зарабатывать как международные спекулянты, так и наши.

Так что день будет насыщен большим числом финансовых новостей и явно не будет нудным.

По нашему прогнозу, объем операций на торгах 9 сентября составит до $ 130−185 млн при заключении до 480−630 сделок. Скорее всего, Нацбанку опять придется выходить на межбанк с соответствующими интервенциями и его ценники сегодня будут как никогда «управлять» курсовым трендом на межбанке.

Курсы межбанка, по расчетам Finance.ua, в четверг будут в пределах: доллар — коридор 26,65−26,90 грн, евро — коридор 31,45−31,85 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,60−26,99 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 15−20 коп., а в кассах банков до 25 коп.

Евро: в банках коридор от 31,40 до 32,00 грн при спреде до 25 коп., а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 31,50 до 31,85 грн при спреде до 25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,75 / 26,77

евро — 31,61 / 31,63

Курсы валют на Межбанке

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