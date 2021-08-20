Биткоин за наличные: в Одессе открывается отделение BUYBank

BUYBank реализует свою стратегию расширения сети отделений по обмену криптовалют. Теперь продать или купить виртуальную монету в Одессе стало еще проще: компания предлагает удобную процедуру обмена биткоина и других топовых монет за наличные. Какие еще преимущества приготовил сервис — читайте в статье.

В самом сердце Одессы открывается новый обменник биткоина. Отделение на ул. Екатерининской, 2 станет вторым после центрального офиса в Киеве. Здесь можно совершить обмен Bitcoin (ВТС), Tether USDT, Ethereum (ETH), Ripple (XRP) и других монет на наличные доллары или гривны. Кроме того, работает удобный онлайн-сервис, пользователям которого доступен вывод средств на карты ПриватБанка, Монобанка и других банков Украины.

Что такое BUYBank?

BUYBank — всеукраинский сервис обмена цифровых валют. Первое отделение было открыто в Киеве в 2018 году. За это время команде BUYBank удалось завоевать доверие клиентов, которые ценят безопасность и выбирают простой и понятный обмен. Уже после первого обмена 95% пользователей сервиса становятся его постоянными клиентами.

Когда в BUYBank говорят о безопасности, — это не пустые слова. Все транзакции проводятся на отдельном платежном шлюзе, имеющем многоуровневые защитные протоколы от вторжения извне. В отличие от многих обменников криптовалюты, платформа гарантирует конфиденциальность операций, а также располагает большими запасами криптоактивов и фиатных средств. В отделении можно купить ВТС, USDT и другие монеты за гривны и доллары по актуальному курсу или обменять цифровую валюту на наличные. Все расчеты производятся через кассу. Для клиентов, которые хотят получить средства в другой валюте, в офисе работает пункт обмена.

Оффлайн-обменник криптовалюты в Одессе: оперативно и надежно

Менеджеры BUYBank помогут произвести обмен и ответят на все интересующие вопросы касательно сделки. Чтобы продать BTC, USDT или другие токены, нужно выполнить несколько простых шагов:

обговорить условия обмена, узнать текущий курс и согласовать сумму;

перевести цифровые монеты на криптокошелек, номер которого предоставит сотрудник компании;

дождаться второго подтверждения о включении в блок и получить средства в кассе.

Обычно весь процесс занимает не более 15 минут. Но скорость проведения транзакций зависит от загруженности сети, поэтому если вы спешите, не забудьте поставить приоритетную комиссию при отправке.

Если же вы хотите приобрести криптовалюту, действуйте в соответствии со следующим алгоритмом:

озвучьте менеджеру количество токенов, которое планируете приобрести, или сумму в гривнах или долларах;

предоставьте номер криптокошелька;

произведите оплату в кассе. После внесения денег оговоренное количество цифровых монет поступит на ваш электронный кошелек.

Криптовалюта: выгодная инвестиция

О приобретении биткоина, эфириума или другой цифровой валюты в последнее время не задумывается только ленивый. И у такой тенденции есть вполне обоснованные причины. События 2020 года доказали, что в мире нет ничего постоянного. Даже золото потеряло стабильность, хотя представлялось наиболее надежным активом. На фоне обесценивания многих мировых валют криптоактивы выглядят довольно привлекательно.

За последний год стоимость ВТС выросла почти в 4 раза. Несмотря на колебания курса, вкладчики оценили рывок цифрового золота и стали рассматривать его как инструмент страхования рисков и прибыльное долгосрочное вложение. Большинство криптовалют подвержены волатильности, поэтому начинающие инвесторы могут воспользоваться нестабильностью курса и получить прибыль на продаже или покупке монет. К тому же, благодаря BUYBank, процедура покупки и продажи цифровых активов значительно упростилась. Вопросы относительно обмена можно задать в чате Telegram или на сайте BUYBank.